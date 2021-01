сегодня



RACHEL BOLAN почтил память гитариста NEW YORK DOLLS



Басист SKID ROW Rachel Bolan почтил память гитариста NEW YORK DOLLS Сильвена Сильвена, скончавшегося в возрасте 69 лет тринадцатого января:



«Это очень тяжело... Впервые я встретился с ним в El Mocambo, Торонто, году в 1987-м или 1988-м. Мы играли буквально для шести человек. После концерта дверь гримёрки распахнулась, и вошёл Сильвен. Я был ошарашен. И всё, о чём я мог думать, что в нашей гримёрке один из New York грёбаных Dolls! Никто никогда мне не поверит.



Он был отличным человеком. Смешным, стильным, сострадательным (помните про шесть человек?) Мы начали говорить о сочинении песен, и я сказал, что DOLLS и он лично на меня очень повлияли. Воспроизведу его ответ полностью: «Мы писали песни, слушая Чака Берри на ускорении!" Я никогда не забуду этот момент. Я до сих пор не знаю, серьёзен он был тогда или нет.



Покойся с миром, Сильвен. Спасибо за вдохновение! #thereisnohashtag»







