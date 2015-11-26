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New York Dolls

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RACHEL BOLAN почтил память гитариста NEW YORK DOLLS



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Басист SKID ROW Rachel Bolan почтил память гитариста NEW YORK DOLLS Сильвена Сильвена, скончавшегося в возрасте 69 лет тринадцатого января:

«Это очень тяжело... Впервые я встретился с ним в El Mocambo, Торонто, году в 1987-м или 1988-м. Мы играли буквально для шести человек. После концерта дверь гримёрки распахнулась, и вошёл Сильвен. Я был ошарашен. И всё, о чём я мог думать, что в нашей гримёрке один из New York грёбаных Dolls! Никто никогда мне не поверит.

Он был отличным человеком. Смешным, стильным, сострадательным (помните про шесть человек?) Мы начали говорить о сочинении песен, и я сказал, что DOLLS и он лично на меня очень повлияли. Воспроизведу его ответ полностью: «Мы писали песни, слушая Чака Берри на ускорении!" Я никогда не забуду этот момент. Я до сих пор не знаю, серьёзен он был тогда или нет.

Покойся с миром, Сильвен. Спасибо за вдохновение! #thereisnohashtag»

SKID ROW



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