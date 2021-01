сегодня



Вокалист ALICE IN CHAINS почтил память гитариста NEW YORK DOLLS



Вокалист ALICE IN CHAINS William DuVall почтил память гитариста NEW YORK DOLLS Сильвена Сильвена, скончавшегося в возрасте 69 лет тринадцатого января:



«Я идолизировал NEW YORK DOLLS, будучи подростком. Вместе с MC5 и STOOGES они были для меня супергероями.



Помню в седьмом классе в 1979 году я написал небольшое сочинение, главным персонажем, которого был Johnny Thunders. Быстро перепрыгнем на 16 лет, и я каким-то непостижимым образом завёл дружбу с Сильвеном Сильвеном, это было году в 1995–96. Он жил в ATL, и я уже и не помню, как мы встретились, но он слышал несколько тех песен, что я сочинил для своей группы MADFLY, и попросил меня продюсировать его сольную работу. В частности, ему понравилась моя песня "Chains Around My Heart". Он сказал мне, что хочет записать эту песню или, по крайней мере, написать что-нибудь подобное со мной. В течение нескольких недель мы либо встречались, либо разговаривали по телефону практически каждый день. Это была дотелефонная эра автоответчиков. Поэтому всякий раз, когда Сильвен звонил мне домой, а меня не было дома, он пел "Chains Around My Heart" на моём автоответчике со своим сильным акцентом "Noo Yawk". Это одно из самых заветных воспоминаний о моей ранней карьере. Думаю, у меня где-то до сих пор остались микрокассеты с того старого автоответчика.



Мы так и не записали его, но мне очень нравилось то время, когда я узнал его и услышал его много удивительных историй. Каким бы клише это ни было, но в случае с ним скажу: таких больше не делают.



Покойся с миром, Сильвен Сильвен. Спасибо за всё, что ты сделал для рок-н-ролла. #sylvainsylvain #newyorkdolls».







