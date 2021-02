сегодня



DAVID JOHANSEN, HENRY ROLLINS и EARL SLICK примут участие в концерте памяти гитариста NEW YORK DOLLS



Участники NEW YORK DOLLS David Johansen и Earl Slick среди прочих музыкантов примут участие в виртуальном трибьют-концерте Сильвану Сильвану, который пройдет 14 февраля. "A Celebration Of The Musical Life Of New York Dolls' Sylvain Sylvain" пройдет в Bowery Electric. Билеты по цене в пятнадцать долларов в продаже по этому адресу.













