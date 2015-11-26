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New York Dolls

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10 фев 2021 : 		 DAVID JOHANSEN, HENRY ROLLINS и EARL SLICK примут участие в концерте памяти гитариста NEW YORK DOLLS

1 фев 2021 : 		 HALLOWEEN JACK почтили память гитариста NEW YORK DOLLS

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18 мар 2011 : 		 Новое видео NEW YORK DOLLS

15 мар 2011 : 		 Новый альбом NEW YORK DOLLS доступен для прослушивания

15 дек 2010 : 		 Обложка нового альбома NEW YORK DOLLS

11 дек 2010 : 		 Новый альбом NEW YORK DOLLS выйдет в марте

23 мар 2009 : 		 Семплы с нового альбома NEW YORK DOLLS

16 мар 2009 : 		 Обложка нового альбома NEW YORK DOLLS

16 фев 2009 : 		 NEW YORK DOLLS выпустят новый диск весной

27 янв 2009 : 		 NEW YORK DOLLS завершают работу над новым диском

27 янв 2008 : 		 Доступен трек-лист концертного альбома NEW YORK DOLLS

28 ноя 2007 : 		 NEW YORK DOLLS выступят в России
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DAVID JOHANSEN, HENRY ROLLINS и EARL SLICK примут участие в концерте памяти гитариста NEW YORK DOLLS



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Участники NEW YORK DOLLS David Johansen и Earl Slick среди прочих музыкантов примут участие в виртуальном трибьют-концерте Сильвану Сильвану, который пройдет 14 февраля. "A Celebration Of The Musical Life Of New York Dolls' Sylvain Sylvain" пройдет в Bowery Electric. Билеты по цене в пятнадцать долларов в продаже по этому адресу.

DAVID JOHANSEN, HENRY ROLLINS And EARL SLICK To Take Part In SYLVAIN SYLVAIN Tribute Concert





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