NIKKI SIXX почтил память гитариста NEW YORK DOLLS



Басист MÖTLEY CRÜE NIKKI SIXX почтил память гитариста NEW YORK DOLLS Сильвена Сильвена, скончавшегося в возрасте 69 лет тринадцатого января:



«Когда я был подростком и открыл для себя THE DOLLS, я опирался не только на них, но и на на многие прекрасные группы 70-х, чтобы прийти к созданию собственной команды. Для меня было честью, что The NY DOLLS открывали концерты @motleycrue, и мне всегда было в удовольствие общаться с #sylvainsylvain за кулисами. Он был добрым и милым, любил рок-н-ролл и напоминал мне о том, почему я люблю именно эту команду. Покойся с миром, Рок-звезда!»







