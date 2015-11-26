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New York Dolls

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19 янв 2021 : 		 NIKKI SIXX почтил память гитариста NEW YORK DOLLS

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15 янв 2021 : 		 Умер гитарист NEW YORK DOLLS

15 июл 2020 : 		 Мартин Скорсезе снимет фильм о вокалисте NEW YORK DOLLS

12 апр 2017 : 		 Винилы NEW YORK DOLLS выйдут весной

18 мар 2011 : 		 Новое видео NEW YORK DOLLS

15 мар 2011 : 		 Новый альбом NEW YORK DOLLS доступен для прослушивания

15 дек 2010 : 		 Обложка нового альбома NEW YORK DOLLS

11 дек 2010 : 		 Новый альбом NEW YORK DOLLS выйдет в марте

23 мар 2009 : 		 Семплы с нового альбома NEW YORK DOLLS

16 мар 2009 : 		 Обложка нового альбома NEW YORK DOLLS

16 фев 2009 : 		 NEW YORK DOLLS выпустят новый диск весной

27 янв 2009 : 		 NEW YORK DOLLS завершают работу над новым диском

27 янв 2008 : 		 Доступен трек-лист концертного альбома NEW YORK DOLLS

28 ноя 2007 : 		 NEW YORK DOLLS выступят в России
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NIKKI SIXX почтил память гитариста NEW YORK DOLLS



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Басист MÖTLEY CRÜE NIKKI SIXX почтил память гитариста NEW YORK DOLLS Сильвена Сильвена, скончавшегося в возрасте 69 лет тринадцатого января:

«Когда я был подростком и открыл для себя THE DOLLS, я опирался не только на них, но и на на многие прекрасные группы 70-х, чтобы прийти к созданию собственной команды. Для меня было честью, что The NY DOLLS открывали концерты @motleycrue, и мне всегда было в удовольствие общаться с #sylvainsylvain за кулисами. Он был добрым и милым, любил рок-н-ролл и напоминал мне о том, почему я люблю именно эту команду. Покойся с миром, Рок-звезда!»

NIKKI SIXX Pays Tribute To NEW YORK DOLLS Guitarist SYLVAIN SYLVAIN



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