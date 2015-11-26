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Умер гитарист NEW YORK DOLLS
Сильвен Мизрахи, более известный как Сильвен Сильвен, автор песен и основатель NEW YORK DOLLS, скончался в возрасте 69 лет. Новости о смерти подтвердил бывший участник PATTI SMITH GROUP Lenny Kaye:
«Сильвен Сильвен, душа и сердце NEW YORK DOLLS, вестник Teenage News, перешел в иное астральное воплощение тринадцатого января 2021 года.
Сил любил рок-н-ролл. Он демонстрировал радость и с улыбкой рубил на гитаре, отражавшую ту степень изумления и восхищения, которую он пережил будучи десятилетним ребенком, когда корабль с его семьей в 1961 году зашел в гавань Нью-Йорка и он впервые увидел статую Свободы.
Это он посмотрел на другую сторону Лексингтон Авеню и увидел табличку больницы NEW YORK DOLLS. Тогда Сил и Billy Murcia торговали тряпками под громким названием Truth And Soul, свитерами ручной работы и прочим. Встретившись с John'ом Genzale, а потом, когда уже была группа, с Arthur'ом Kane'ом и David'ом Johansen'ом и Jerry Nolan'ом, они стали квазаром на рок небосводе, соединив в себе трэш, глэм, гаражный панк и подходящую любому полу музыку, которую нужно было играть погромче.
Его ролью в группе было оказаться центром притяжения, сохраняя точное вращение сателлитов, в роли которых выступали коллеги по группе. Хотя он доблестно старался сохранить группу, в конце концов, нравственная фабула DOLLS захлестнула их, не дождавшись того момента, когда в лице многочисленных групп взошли семена, щедро разбросанные их творчеством.
THE NEW YORK DOLLS предвещали будущее под которое было легко танцевать. С тех пор, как я впервые увидел их плакат на стене Village Oldies в 1972 году, рекламирующий серию в отеле Mercer, они стремительно взлетели в небеса и были подобны вспышке звездного огня. NEW YORK DOLLS были горячим ядром этой музыки, которую мы так любим и которая вызывает в вас желание сформировать собственную команду.
Сил никогда не останавливался. В его сольной ипостаси он был востребован по всему миру, от Англии до Японии, но больше всего в рок-бандах Нью-Йорка, с которыми я и застал его пару лет назад в Bowery Electric. Сил оставался Силом. Его длинные локоны, неустанные прыжки и невероятный позитив, обращенный к толпе, заставлял всех петь, что мы безропотно делали. Его двойное имя, как отражение в зеркале, осталось среди нас.
Спасибо тебе, дважды Сильвен за твою душу, веру и за то, как ты брал этот аккорд Е. Спи спокойyj, Baby Doll».
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