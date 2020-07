сегодня



IAN ANDERSON одобрил санитайзер



Малый бизнес в Вирджинии сегодня получил большую поддержку своего проекта по дезинфекции рук от легенды прогрессивного рок-н-ролла Ian'а Andersonæа, основателя группы JETHRO TULL, за их усилия по производству дезинфицирующего средства для рук "Made in America".



Консорциум по производству антибактериальных средств для рук в штате Вирджиния, координируемый Центром прикладных инноваций, LLC (CAI) в Йорктауне, штат Вирджиния, координирует разработку и продажу 80% антибактериальных средств для рук Всемирной организации здравоохранения правительственным учреждениям, а также передает тысячи галлонов в дар организациям, принимающим первичные меры по борьбе с пандемией COVID-19, медицинским работникам, местным благотворительным организациям и другим организациям во время и после пандемии.



Группа продолжает усердно работать с CAI, принадлежащим Virginia Service Disabled Veteran, и некоммерческим фондом Partners International Foundation's Helping The Heroes в рамках консорциума по оказанию помощи в производстве и распределении объёмов производства дезинфицирующих средств среди региональных работников здравоохранения и работников скорой помощи, используя для поддержки этих усилий вискикурни, пивоваренные заводы, дистрибьюторов пива, производителей сидра и винодельни штата Вирджиния. Консорциум обеспечивает бесперебойную, централизованно управляемую и децентрализованную работу по удовлетворению потребностей в дезинфицирующих средствах для рук, одновременно помогая трудоустраивать людей в штате Вирджиния и поддерживать их работу в этих секторах. На сегодняшний день группа поставила сотни тысяч бутылок, закупленных государственными и местными агентствами, а также передала тысячи бутылок дезинфицирующего средства для рук в дар многочисленным местным и региональным благотворительным организациям.



IAN ANDERSON поддерживает эти усилия, превратив их в «единственное официально одобренное JETHRO TULL дезинфицирующее средство для рук». Дезинфицирующее средство для рук JETHRO TULL продаётся исключительно через веб-сайт Helping The Heroes. Средства, вырученные от его продажи, помогают малым предприятиям оставаться открытыми и финансировать программы пожертвований группам.



«Маленькая капля крепкого препарата! — говорит IAN ANDERSON. — Конечно, только для рук. Берегите себя, и, делая это, берегите и других. Всё на благое дело, так что выбирайте именно это. Единственное официально одобренное JETHRO TULL дезинфицирующее средство для рук».



«Это важная долгосрочная инициатива для Вирджинии, — сказал Боб Моррис, президент Центра прикладных инноваций. — 100% дезинфицирующего средства для рук, вплоть до бутылок и коробок, в которых оно находится, поступает из Вирджинии и других американских малых предприятий. Это очень значимая для американских работников история — собраться вместе, чтобы решить критические проблемы и удержать рабочих на производстве.



Главной причиной, по которой мы поддержали эту идею, является качество дезинфицирующего средства для рук. Его формула создана в учреждениях, зарегистрированных FDA, с использованием минимум 80 % формулы на спиртовой основе, рекомендованной Всемирной организацией здравоохранения для наиболее эффективной борьбы с COVID-19 и другими заболеваниями, и использует 100 % органический этанол от тех же американских производителей, зарегистрированных FDA, которые предоставляют его другим крупным производителям дезинфицирующих средств для рук. Он расфасован малыми предприятиями в экологически чистые 100 % перерабатываемые бутылки, что помогает нашим сообществам и поддерживает работу сотрудников малого бизнеса».



«Ассоциация производителей Вирджинии и Гильдия пивоваров-ремесленников Вирджинии польщены тем, что IAN ANDERSON занимается выпуском специального продукта консорциума по дезинфекции рук Virginia Hand Sanitizer, — сказал Бретт Васси, президент и генеральный директор Ассоциации производителей Вирджинии и Гильдии пивоваров-ремесленников Вирджинии. — Его щедрость поможет сегодня тысячам работников, занятых в критически важных инфраструктурных проектах, получить доступ к дезинфицирующему средству для рук местного производства».



Также важно, чтобы общественность знала о важности правильно разработанных дезинфицирующих средств для рук.



«Формула этого дезинфектанта для рук выделяет его на фоне других, — говорит Моррис. — Несмотря на то, что рынок наводнён недорогими дезинфицирующими средствами для рук, в которых используется гораздо меньше спирта или других ингредиентов, рекомендованных ВОЗ, ароматизированных или смешанных с лосьонами, которые разбавляют содержание активных ингредиентов, это дезинфицирующее средство для рук продолжает соответствовать рекомендованным ВОЗ стандартам».















