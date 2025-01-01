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*Вокалист DREAM THEATER: «У прогрессивной группы есть свобода... 44
*Вокалист HIRAX: «Расизм есть везде» 34
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Ian Anderson

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25 фев 2025 : 		 IAN ANDERSON не интересуется социальными сетями

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2 июл 2024 : 		 IAN ANDERSON выпускает бокс-сет

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IAN ANDERSON не интересуется социальными сетями



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В рамках недавнего интервью у IAN ANDERSON'a спросили, что он думает о социальных сетях и обращает ли он внимание на то, что люди пишут о нём и его группе в Интернете:

«Мне это так же неинтересно, как и в 1968–1969 годах, потому что я думаю, что есть определённая степень, когда приятно, если кто-то дарит тебе улыбку или просит автограф в нужное время, но я не завишу от этого и уж точно не хочу, чтобы меня засыпали лаской или поздравлениями от людей. Меня это смущает. А если люди хотят выразить негатив или сказать что-то неприятное, что ж, на это у меня тоже нет времени. Мы, конечно, присутствуем в социальных сетях на нескольких платформах, что с профессиональной точки зрения мы обязаны делать. Но в плане личного общения мне совершенно неинтересно читать чужие твиттеры, как бы они ни назывались в наши дни, как бы ни называл их "человек-батарейка" [он имеет в виду Илона Маска]. X, что ли? Это называется X.

Люди испытывают зависимость от социальных сетей, особенно те, кто ведёт блог или каким-то образом заявляет о себе, они испытывают счастье, когда набирают подписчиков, и впадают в отчаянное чувство неудовлетворённости и ненависти к себе, потому что количество подписчиков уменьшается. Если вы будете слишком сильно обращать внимание на то, что о вас думают люди, это может испортить вам жизнь. Просто будьте уверены в своих силах и в том, что вы такой, какой есть, и не полагайтесь на других людей, чтобы как-то подкрепить свою неуверенность или недостаток уверенности. Это не полезно для души.

Так что нет, лично я не пользуюсь социальными сетями. Есть другие люди, которые делают это от моего имени, чтобы люди были в курсе происходящего, но не для того, чтобы вести разговоры, какими бы они ни были — жизнерадостными и дружелюбными или негативными и разрушительными. У меня просто нет времени и склонности к такого рода дискуссиям. Не то чтобы я был старомоден, потому что я в курсе операционных программ и программного обеспечения для тех вещей, которые мне действительно необходимы в музыкальном плане, — я использую передовые вещи в плане цифровой записи и, например, фотографии. То есть, я нахожусь на самом современном уровне в плане того, что я делаю, и предоставляю людям готовый продукт. Так что, думаю, я не тот человек, который живёт в возвышенном, отстранённом периоде аналоговых или старомодных ценностей. Я очень хорошо понимаю, что происходит сегодня, включая новости, текущие события, политику, религиозные разногласия и всё остальное, что окружает нашу всё более перенаселённую планету».




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