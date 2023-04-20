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Ian Anderson

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IAN ANDERSON считает, что умляуты в MÖTLEY CRÜE и MOTÖRHEAD неуместны



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JETHRO TULL выпустят свой 23-й студийный альбом "RökFlöte" 21 апреля на InsideOut Music. После "The Zealot Gene" 2022 года, первого диска группы за два десятилетия, Ian Anderson и его коллеги по группе возвращаются с 12-трековой пластинкой, основанной на персонажах и ролях некоторых главных богов древнего норвежского язычества, и в то же время используют "RökFlöte" — рок-флейту, которую JETHRO TULL сделали культовой.

В новом интервью немецкому Radio Bob! на вопрос об использовании умляутов в "RökFlöte" и о том, как бы он хотел, чтобы люди произносили название нового диска JETHRO TULL, Ian ответил:

«Я бы, наверное, предпочёл придерживаться типичного германоязычного произношения, но это также произношение на исландском языке, из которого я почерпнул некоторые идеи альбома, исходя из Поэтической Эдды старой исландской литературы и первой попытки записать мифологию и верования старого норвежского мира язычества, приключений и так далее, и тому подобное. Поэтому, прежде чем я начал работу над альбомом, он имел рабочее название "Rock Flute" на английском языке, потому что я подумал: "Я собираюсь сделать рок-альбом, и в нём будет много флейты". Так что именно это название было первым, когда я приступил к работе 1 января 2022 года. И в течение дня я сузил круг своих мыслей по поводу темы, решив, что буду сочинять, сосредоточившись на некоторых богах из норвежского язычества, политеистических верований в норвежской религии. И в причудливой форме я решил, что, возможно, название должно стать не "Rock", а "Rök", что на старом исландском означает "судьба", и "Flöte", что в немецком и других германских языках является названием флейты — инструмента, на котором я играю. Вот что получилось. Я изменил заголовок в верхней части моей страницы заметок, чтобы отразить это, и провёл много исследований о личности, характерах и ролях норвежских богов с целью написать о них не в юмористическом, а в легкомысленном ключе, чтобы описать их характеры и их личности. А затем, в последних 40 процентах каждого набора лирики, в последних двух строфах, эти персонажи и эти роли вводятся в контекст, в параллельный контекст мира, который я знаю сегодня или с тех пор, как я родился. И это действительно было основной целью альбома, всех треков, в которых частично рассматривается историческая, аналитическая сторона, а частично создаётся параллельный набор аналогий в настоящем времени.

Умляуты использованы в данном случае по законной причине, потому что они правильны в лингвистическом написании, в то время как неправильное использование умляутов, например, в MÖTLEY CRÜE или MOTÖRHEAD должно заставить вас либо смеяться, либо злиться, в зависимости от вашей точки зрения».




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20 апр 2023
YNWA
Чегооо, бля?!
20 апр 2023
Darkside.ru MemberStarbreaker
Умлауты это всё хуйня.
Проматывайте на самый финал интервью, после десятой минуты - вот там настоящаяя мякотка!
20 апр 2023
R
Rutger
Умляут-наци детектед

просмотров: 164

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