20 авг 2023



IAN ANDERSON: «Я лучше буду стирать чужое белье, чем заниматься гольфом»



IAN ANDERSON в недавнем интервью рассказал о том, что его мотивирует на создание альбомов и туры спустя более чем 50 лет на сцене:



«В 1970-е годы мы выпускали по новому альбому в год, что кажется весьма трудозатратным процессом. Но на самом деле я вспоминаю романиста Стивена Кинга — он практически всю свою взрослую жизнь выпускал по две книги в год. И поэтому я думаю, что тем из нас, кто зарабатывает на жизнь творчеством, трудно представить себе, что проходит год, а ты не придумал ничего нового, хотя в моём случае это может быть не выпуск нового альбома каждый год, но есть много других творческих занятий, которыми я постоянно занимаюсь за это время, даже если это и не выпуск нового альбома, всё равно всегда есть что-то другое. Это является частью моей жизни. И я не знаю, как долго это будет продолжаться. Должен наступить момент, когда осознаёшь, что у тебя больше нет сил заниматься такой деятельностью. Но я не могу представить, каково это. Мысль о том, что ничего не осталось, и теперь я должен заняться гольфом, рыбалкой или чем-то ещё, — упаси меня Бог. Я лучше буду стирать чужое бельё, чем заниматься гольфом.



Мой зять — большой любитель гольфа. Кстати, сегодня вечером он собирается привезти карри, я не видел его несколько недель. Он большой любитель гольфа. Он проводит благотворительные соревнования по гольфу, где собирается вместе с другими людьми, о которых вы, наверное, никогда не слышали, и которые проводят благотворительные соревнования по гольфу. Он очень любит гольф. Честно говоря, он всегда просит меня пойти и сыграть с ним, но я в гольф не играю. Это приятное занятие для тех людей, которым оно нравится. Это очень увлекательный и слегка физический вид спорта, но для меня это предвещает скорый конец. Я не готов к гольфу!»







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