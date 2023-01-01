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IAN ANDERSON пояснил за умляуты



В рамках беседы с финским изданием Chaoszine об использовании умляутов в новом альбоме JETHRO TULL "RökFlöte" Ian Anderson сказал:



«Если вы собираетесь использовать умляут в рок-альбоме — и не один, а два в одном только названии, — то вы должны быть уверены в своей правоте. И для меня важно, чтобы у этих умляутов была реальная причина, отчасти потому, что "Rök" в старом исландском языке пишется с умляутом, это слово означает "судьба", а "Flöte" в немецком языке имеет умляут над "O". Так что они легитимны, они правильные, — в отличие от MOTÖRHEAD или MÖTLEY CRÜE. Есть такие виды использования умляута, которые наводят на мысль о чём-то, связанном с эпохой истории, которую, я думаю, мы должны оставить позади. Мы не должны забывать её, но мы не должны в какой-то мере демонстрировать увлечённость тем миром сегодня.



Покойный лидер MOTÖRHEAD Лемми однажды назвал умляут в MOTÖRHEAD "нацистскими точками". Он сделал это много лет назад, когда был жив, но если бы он сделал это сейчас, он, вероятно, был бы обвинён в увлечении нацистской эпохой.



Лемми в некотором роде был немного историком по части военной тематики и военных действий, но это, возможно, граничило с нездоровой стороной нормы. [Смеётся]».







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