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Лидер JETHRO TULL назвал названия MOTÖRHEAD и MÖTLEY CRÜE глупыми



В беседе с "Rock, Paper, Swords!" об использовании умляутов в "RökFlöte" и своих недавних комментариях, высмеивающих MOTÖRHEAD и MÖTLEY CRÜE за добавление умляутов к своим названиям, Ian Anderson сказал:



«Я подтруниваю над этим. Я немного фанат MOTÖRHEAD. Но если оглянуться назад, то [покойный лидер MOTÖRHEAD] Лемми был увлечён Первой и Второй мировыми войнами, он был историком-любителем и, я думаю, относился ко всему этому очень серьёзно. Но он был очарован тёмной стороной нацистской эпохи — в этом нет абсолютно никакой ошибки. И нет ничего плохого в том, чтобы интересоваться историей и пытаться рационализировать её, знать о ней, понимать её. В этом нет ничего плохого до тех пор, пока вы не начинаете одеваться таким образом, чтобы это выглядело так, будто вы каким-то образом поддерживаете какие-то тёмные элементы в истории. А надуманное использование умляута, как мне представляется, является увлечением чем-то, что не обязательно является тёмным. Я имею в виду, что умляут является частью орфографии не только у немецкого народа, он присутствует, например, в исландском языке. Возможно, здесь есть какая-то связь. Но я думаю, что некоторые пытаются пошутить в плане названия своей группы и использовать умляут только потому, что это создаёт впечатление, что ты крутой парень, что, я думаю, является единственным объяснением в случае этих двух групп [MOTÖRHEAD и MÖTLEY CRÜE]. По меньшей мере, это немного глупо. Глупо в том смысле, в котором Монти Пайтон сказали бы: "Глупо". И я думаю, что на самом деле в этом причина. Если вы собираетесь использовать это слово, ради бога, используйте его правильно и правильно на том языке, на котором вы говорите. "Rök" — старое исландское слово, означающее "судьба", а "Flöte" — немецкое произношение и написание инструмента, на котором я играю. Абсолютно правильно. И я решил сделать это, зная, что это будет — потенциально — не напасть, а некоторое сравнение, поэтому я с готовностью отмечаю, что другие люди, которые делали это, были немного глупыми».







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