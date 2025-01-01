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*Вокалист HELLOWEEN: «Не собирался я в IRON MAIDEN» 30
*Барабанщик SYSTEM OF A DOWN: «Рад, что Трамп стал президенто... 24
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Ian Anderson

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IAN ANDERSON: «Не люблю я писать о политике»



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IAN ANDERSON в недавнем интервью ответил на вопрос о том, повлияли ли на последний альбом группы, «Curious Ruminant», социальные, политические и экономические сложности, характерные для «быстро меняющегося» мира:

«В значительной степени нет. Я поглощаю множество новостей и документальных материалов каждый день своей жизни. Я каждый день читаю семь или восемь газет от правых до левых. И это не только британские газеты, но и международные. Я часто смотрю Al Jazeera или Fox TV, когда есть возможность. И, конечно, CNN, который чаще всего можно увидеть в нашей части мира. Наряду с онлайн-версиями многих крупных газет, от украинской англоязычной газеты и Washington Post до материалов правого толка, которые мы находим в Великобритании, которые, возможно, не такие жёсткие, как жёсткие правые в США, но, тем не менее, довольно часто демонстрируют крайний популизм, влияние которого растёт как в Европе, так и в США. Но я воспринимаю все эти вещи, и, очевидно, они проникают в некоторые песни, которые я сочиняю, но я не музыкальная версия CNN. Я не собираюсь передавать мировые новости в песнях и танцах. Определённые элементы будут присутствовать в текстах, но я не думаю, что стоит зацикливаться на актуальности, потому что очень часто к тому моменту, когда вы что-то записали и это наконец-то стало достоянием общественности, это может устареть. Это происходит через девять месяцев или год. Так что к тому времени всё может быть до смешного устаревшим.

Я ничего не делал тогда, когда говорил или думал о чём-то, что могло бы затронуть ситуацию на Украине, потому что мне пришлось отменить свои концерты на Украине и в России пару лет назад после полномасштабного вторжения 2022 года. И я глубоко разочарован этим. В каком-то смысле это было бы естественно, если бы я как-то затронул эту тему в песне. Но из-за масштабности этой продолжающейся войны и того, как всё висит на волоске, это... Как нам сказали, русские нанесли удар по защитному куполу вокруг четвёртого реактора Чернобыльской АЭС, причинив, как водится, минимальный ущерб и не допустив значительной утечки радиации, но всё могло быть гораздо хуже. Есть такие вещи, которые могут всё кардинально изменить. И, конечно, с вмешательством Оранжевого человека в политику, который разговаривает с Путиным и, возможно, создаёт впечатление, что он собирается вести переговоры по этому вопросу для всех, что, очевидно, расстраивает Зеленского и многих людей на Украине, мы можем перейти если не к эндшпилю, то уж точно к радикальным изменениям в том, что происходит на Украине. И если бы я написал об этом, то через месяц всё это могло бы быть уже неактуальным. И поэтому нужно быть более осторожным в выборе темы, о которой пишешь, потому что чем конкретнее ты пишешь, тем больше шансов ошибиться... Времена меняются. Или, возможно, мои собственные мысли могут измениться, мои собственные мнения могут измениться. Я могу полностью изменить своё мнение о чём-либо. И поэтому не хочется быть пойманным на том, что говоришь вещи, о которых потом со временем жалеешь, потому что придерживаешься другой точки зрения».




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