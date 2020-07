сегодня



RISE AGAINST выпустили расширенную версию альбома The Black Market



RISE AGAINST выпустили расширенную версию альбома The Black Market. в которую вошли все записи, ранее выходившие в качестве бонус-треков: “About Damn Time” и “We Will Never Forget” из 7" сингла The Eco-Terrorist in Me и японский бонус-трек “Escape Artists”.



Трек-лист:



“A Beautiful Indifference”

“Awake Too Long”

“Bridges”

“I Don’t Want To Be Here Anymore”

“Methadone”

“People Live Here”

“Sudden Life”

“The Black Market”

“The Eco-Terrorist In Me”

“The Great Die-Off”

“Tragedy + Time”

“Zero Visibility”

“Escape Artists” *

“About Damn Time” *

“We Will Never Forget” *



*added tracks







