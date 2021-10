сегодня



Концертный трек от RISE AGAINST



RISE AGAINST 12 ноября представят концертный ЕР "Nowhere Sessions", в который войдут следующие треки:



01. Talking To Ourselves (Nowhere Sessions)



02. Broken Dreams, Inc. (Nowhere Sessions)



03. Fortunate Son (Nowhere Sessions)



04. Nowhere Generation (Nowhere Sessions)



05. Hybrid Moments (Nowhere Sessions)



06. Savior (Nowhere Sessions)



Первый сингл из этого релиза, "Talking to Ourselves (Nowhere Sessions)", доступен для прослушивания ниже.













