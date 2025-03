сегодня



Вокалист RISE AGAINST: «Мы наблюдаем подъем радикальной идеологии правого крыла»



В рамках недавнего интервью у Tim McIlrath спросили, как он внедряет политический активизм в свои песни:



«Очень просто, я надеюсь, что люди уйдут с чувством надежды. Как автор песен я смотрю на песни так: RISE AGAINST — это группа, которая, как и многие другие группы, пишет песню, и мы можем увести вас в какое-нибудь мрачное место, мы можем спустить вас в эту темную пещеру и показать вам проблемы, конфликты, печаль и все такое, и тогда, возможно, мы будем чем-то отличаться, или я надеюсь, что мы отличаемся, по крайней мере, в том, что до того, как песня закончится, и я на это надеюсь, останется след из хлебных крошек, который выведет вас из этого мрака. Мы не собираемся оставлять вас в темноте. Мы хотим, чтобы вы увидели подноготную, чтобы вы увидели проблемы мира, общества и человека, но в то же время, поскольку, как автор песен, я чувствую реальную надежду, и многие наши поклонники дают мне эту надежду, я хочу, чтобы песня была пропитана этой надеждой. Так что в конце песни можно сказать, что да, это проблемы, но это не то, чего мы не видели раньше, не то, с чем мы не можем справиться, и не то, через что мы не можем пройти.



Итак, мы живем в такой момент — прямо сейчас мы наблюдаем за подъемом радикальной идеологии правого крыла, которая поглощает планету. Об этом RISE AGAINST говорят с момента своего основания. Мы не та группа, которая ушла в политику на поздних этапах своей карьеры; мы та группа, которая с самого начала занималась политикой. И поэтому я имею основания говорить о своей позиции без обиняков. И я сейчас думаю, что главное для меня — напомнить людям, что ценности панка и хардкора, которые присущи таким группам, как наша, всегда были антирасистскими, антисексистскими, антигомофобными. Панк был за науку, панк был за правду и факты. И в мире, в котором мы живем сейчас, кое-что из этого искажается дезинформацией и отсутствием критического мышления, или просто очень дезинформированным критическим мышлением, которое превращается в теории заговора. Сейчас наша миссия как группы, я считаю, заключается в том, чтобы напоминать людям, что существует множество разных личностей, которые пытаются втянуть вас в свою революцию. Но если в этой революции есть элементы расизма, сексизма и гомофобии, то панк и хардкор всегда это отвергали. И это хороший способ понять, участвуешь ли ты в какой-то дерьмовой революции или идешь по ложному пути. И это то, о чем мы будем продолжать петь».



Когда ведущая отметила, что ей «сейчас очень трудно надеяться», ешь сказал:



«Я полагаю, это нормально. Я чувствую стресс и тревогу, когда включаю новости в наши дни, особенно если кто-то заботится о людях и беспокоится о том, как будет развиваться планета. И поэтому, да, есть моменты, когда, я уверен, мы будем испытывать сильное беспокойство, и именно тогда мы удвоим усилия. Именно тогда мы начинаем бороться.



Я рассматриваю ситуацию так: иногда все должно стать очень плохо, чтобы мы смогли избавиться от апатии, и я полагаю, что именно апатия позволила Белому дому превратиться в то, во что он превратился. Я считаю, что плюс в том, что мы обнажим, как на самом деле выглядят радикальные правые и чего они на самом деле хотят, то, что им удавалось держать в секрете, но теперь секрет раскрыт, и мы видим все эти расистские и сексистские основы их политики. И я уверен, что люди добры и отвергнут это, когда у них появится возможность отвергнуть подобное. А пока мы видим, насколько отсталыми, антинаучными и антифактическими являются многие из этих идеологий. И это, я надеюсь, один из положительных моментов».







+0 -1



просмотров: 49