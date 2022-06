сегодня



RISE AGAINST выпустили новый ЕР



RISE AGAINST неожиданно для многих выпустили новый ЕР "Nowhere Generation II", в который вошли пять песен:



01. The Answer

02. Last Man Standing

03. This Time It's Personal

04. Pain Mgmt

05. Holding Patterns







