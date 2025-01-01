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*EKTOMORF выступят в России в мае 39
*GENE SIMMONS: «Рок не в моде» 28
*SHARON OSBOURNE: «От OZZY потребуется много усилий, чтобы он... 23
*Профессиональное видео с выступления AVANTASIA 17
*Очередь за билетами на концерт BLACK SABBATH составила 125 0... 16
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Rise Against

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14 янв 2011 : 		 Название и обложка нового альбома RISE AGAINST
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Вокалист RISE AGAINST о новом материале



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TIM MCILRATH в недавнем интервью ответил на вопрос о том, как создавался новый материал:

«Я попробую вспомнить хронологию. Все случилось после тура. Во время тура мы были сосредоточены на «Nowhere Generation». А потом мы завершили работу над этим альбомом. Мы взяли перерыв, что для нас вполне стандартно. Гастроли — это очень напряженная работа, которая отнимает у тебя много сил. И это своего рода наш звездный час, когда каждый может воссоединиться с семьей и перезарядить свои батарейки. Так что мы начали писать, наверное, через несколько месяцев после того, как закончили тур с «Nowhere Gen». Мы не торопились и не давили друг на друга.

Это наша десятая пластинка — мы давно этим занимаемся — и поэтому все очень органично с точки зрения времени. Мы пишем, когда чувствуем, что нам срочно нужно писать. Мы записываем, когда чувствуем, что все готово. Мы не делаем ничего слишком поспешного. Так было и с этой записью, когда идеи начали просачиваться, и мы начали делиться ими. Мы подумали: «Ладно, кажется, у нас есть несколько песен. Давайте начнем собирать их вместе». А потом мы просто не торопились записывать их».

На вопрос о том, когда поклонники могут рассчитывать услышать еще один новый сингл и, возможно, полноформатный альбом, Tim сказал:

«Честно говоря, я не знаю... Я уверен, что это уже где-то рядом, и я уверен, что кто-то знает, но я так сосредоточен на [нашем сегодняшнем шоу] в Дублине, я так сосредоточен на своей повседневной работе, что я доверяю всем остальным решать, как мы будем выпускать музыку. Так что я даже не пытаюсь ничего от вас скрыть — честно говоря, я даже не знаю, - но наш план состоит в том, чтобы очень скоро выпустить новую музыку, а затем, надеюсь, сообщить вам, когда выйдет совершенно новый, десятый альбом».




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