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Вокалист RISE AGAINST о новом материале



TIM MCILRATH в недавнем интервью ответил на вопрос о том, как создавался новый материал:



«Я попробую вспомнить хронологию. Все случилось после тура. Во время тура мы были сосредоточены на «Nowhere Generation». А потом мы завершили работу над этим альбомом. Мы взяли перерыв, что для нас вполне стандартно. Гастроли — это очень напряженная работа, которая отнимает у тебя много сил. И это своего рода наш звездный час, когда каждый может воссоединиться с семьей и перезарядить свои батарейки. Так что мы начали писать, наверное, через несколько месяцев после того, как закончили тур с «Nowhere Gen». Мы не торопились и не давили друг на друга.



Это наша десятая пластинка — мы давно этим занимаемся — и поэтому все очень органично с точки зрения времени. Мы пишем, когда чувствуем, что нам срочно нужно писать. Мы записываем, когда чувствуем, что все готово. Мы не делаем ничего слишком поспешного. Так было и с этой записью, когда идеи начали просачиваться, и мы начали делиться ими. Мы подумали: «Ладно, кажется, у нас есть несколько песен. Давайте начнем собирать их вместе». А потом мы просто не торопились записывать их».



На вопрос о том, когда поклонники могут рассчитывать услышать еще один новый сингл и, возможно, полноформатный альбом, Tim сказал:



«Честно говоря, я не знаю... Я уверен, что это уже где-то рядом, и я уверен, что кто-то знает, но я так сосредоточен на [нашем сегодняшнем шоу] в Дублине, я так сосредоточен на своей повседневной работе, что я доверяю всем остальным решать, как мы будем выпускать музыку. Так что я даже не пытаюсь ничего от вас скрыть — честно говоря, я даже не знаю, - но наш план состоит в том, чтобы очень скоро выпустить новую музыку, а затем, надеюсь, сообщить вам, когда выйдет совершенно новый, десятый альбом».







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