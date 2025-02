сегодня



Вокалист RISE AGAINST: «Трамп — это ужас ужасный!»



В недавнем интервью с вокалистом RISE AGAINST у него спросили, сделали ли политические потрясения в Америке более сплоченным сообщество на концертах группы:



«Я это замечаю. Такие события немного заостряют внимание. Придает миссии остроту. Это напоминает мне о том, почему мы вообще основали RISE AGAINST в Америке после 9-11, при администрации Буша. Это напоминает мне о той эпохе. Благодаря этому песни воспринимаются по-другому. И заставляет людей по-особенному подходить к концертам.



Мне нравится думать, что люди приходят на наши концерты, несмотря ни на что, но есть что-то такое в том, что люди приходят на наши концерты сейчас, когда им это нужно. Им нужно быть на шоу, под одной крышей с единомышленниками, которых волнует будущее мира. А нас волнует будущее Америки и будущее всего мира».



Кроме того, он никогда не стеснялся выражать свои социальные и политические убеждения:



«Белый дом Трампа — это катастрофа. Это катастрофа каждый день, пока он там находится. Происходит много печальных событий, много такого, что заставляет вас по-настоящему злиться. И это именно та эпоха, ради которой была создана наша группа. Именно для этого мы были созданы, именно поэтому мы здесь. Поэтому у нас есть такие песни, чтобы говорить о тех же проблемах, о которых мы говорим уже 25 лет».



На вопрос о том, как нынешняя политическая ситуация в Америке изменила его повседневную жизнь, он сказал:



«Наверное, отвечая на ваш вопрос, да, выходя из дома, вы попадаете в экосистему, наполненную гневом. Многое из того, что показывают в новостях, приводит вас в ярость. Люди разделены. То, что происходит в Америке, имеет тенденцию быть заразным и распространяться через другие границы. И все это заставляет вас беспокоиться. Люди смотрят на вас по-другому, как на американцев, потому что они смотрят новости и злятся из-за этого, и они должны быть злы из-за всего происходящего. Так что да, это влияет на всех. Это определенно касается всех».







