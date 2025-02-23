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Rise Against

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Вокалист RISE AGAINST: «Трамп — это ужас ужасный!»



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В недавнем интервью с вокалистом RISE AGAINST у него спросили, сделали ли политические потрясения в Америке более сплоченным сообщество на концертах группы:

«Я это замечаю. Такие события немного заостряют внимание. Придает миссии остроту. Это напоминает мне о том, почему мы вообще основали RISE AGAINST в Америке после 9-11, при администрации Буша. Это напоминает мне о той эпохе. Благодаря этому песни воспринимаются по-другому. И заставляет людей по-особенному подходить к концертам.

Мне нравится думать, что люди приходят на наши концерты, несмотря ни на что, но есть что-то такое в том, что люди приходят на наши концерты сейчас, когда им это нужно. Им нужно быть на шоу, под одной крышей с единомышленниками, которых волнует будущее мира. А нас волнует будущее Америки и будущее всего мира».

Кроме того, он никогда не стеснялся выражать свои социальные и политические убеждения:

«Белый дом Трампа — это катастрофа. Это катастрофа каждый день, пока он там находится. Происходит много печальных событий, много такого, что заставляет вас по-настоящему злиться. И это именно та эпоха, ради которой была создана наша группа. Именно для этого мы были созданы, именно поэтому мы здесь. Поэтому у нас есть такие песни, чтобы говорить о тех же проблемах, о которых мы говорим уже 25 лет».

На вопрос о том, как нынешняя политическая ситуация в Америке изменила его повседневную жизнь, он сказал:

«Наверное, отвечая на ваш вопрос, да, выходя из дома, вы попадаете в экосистему, наполненную гневом. Многое из того, что показывают в новостях, приводит вас в ярость. Люди разделены. То, что происходит в Америке, имеет тенденцию быть заразным и распространяться через другие границы. И все это заставляет вас беспокоиться. Люди смотрят на вас по-другому, как на американцев, потому что они смотрят новости и злятся из-за этого, и они должны быть злы из-за всего происходящего. Так что да, это влияет на всех. Это определенно касается всех».




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23 фев 2025
YNWA
Ожидаемо не сказал, что конкретно ему не нравится в нынешней политике Трампа. Просто, Трамп плохой. Почему? Потому что ужасный.
Like!6
23 фев 2025
F
Fo0x
Потому что леваки. Их идеальный мир - мир розовых пони с Гретой Тумблер в качестве "президентки", где все до одного квиры, небирарные или просто запрещенные гномосеки. Где Израиля не должно существовать, а любое нападение очередного урук-хая с ножом или наездом на людей должно приводить максимум к серьезному осуждению и пониманию. Где фентанил на Кенсингтон-стрит раздают бесплатно, чтобы торчи не кололись грязными шприцами. Где любой браза может ворваться в магазин, обчистить его и спокойно уйти, потому что трогать его нельзя. Абэмэ начал вести страну по долгой дороге в ад, а Бидон продолжил. Дедушке Трампу только и остается разгребать эти авгиевы конюшни, заручившись поддержкой хмурых южан, может и без Гарвардского образования, но с пистолетами за пазухой, которые любого наркобразу хлопнут как таракана.
Like!1  Dislike!2
23 фев 2025
G
Gleb Monster
Fo0x, шаффер, залогинься
  Dislike!2
23 фев 2025
Orgik
Вокалист RISE AGAINST просто за ЛГ ТБ и прочих долбайоboff. Просто таким родился, увынск.
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23 фев 2025
E
Evil Dmitry
Наверное, если бы выбрали дуру Харрис, то этот недоумок был бы более счастлив?!
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