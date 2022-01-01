Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Новое видео MEGADETH 32
*Новое видео OZZY OSBOURNE 30
*IRON MAIDEN покроют расходы на лечение PAUL'а DI'ANNO 22
*Гитарист METALLICA рассказал о том, что Курт Кобейн отказалс... 12
*MAX CAVALERA — о том, как он пришёл к трезвости 12
*Новая песня MACHINE HEAD 12
*THOMAS ZWIJSEN исполняет... METALLICA! 9
*Видео с выступления RUNNING WILD 9
*MANOWAR опять хотят сорвать выступление. Теперь в Испании 9
*Профессиональное видео полного выступления NIGHTWISH 8
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Новое видео MEGADETH 32
*Новое видео OZZY OSBOURNE 30
*IRON MAIDEN покроют расходы на лечение PAUL'а DI'ANNO 22
*Гитарист METALLICA рассказал о том, что Курт Кобейн отказалс... 12
*MAX CAVALERA — о том, как он пришёл к трезвости 12
[= ||| все новости группы



*

Rise Against

*



29 июн 2022 : 		 RISE AGAINST — об абортах

13 июн 2022 : 		 RISE AGAINST выпустили новый ЕР

9 апр 2022 : 		 Новое видео RISE AGAINST

6 ноя 2021 : 		 Новое видео RISE AGAINST

22 окт 2021 : 		 Концертный трек от RISE AGAINST

2 июн 2021 : 		 Новое видео RISE AGAINST

24 май 2021 : 		 Новое видео RISE AGAINST

9 апр 2021 : 		 RISE AGAINST исполнили новый трек

20 мар 2021 : 		 Новое видео RISE AGAINST

24 фев 2021 : 		 Ремикс HEALTH на RISE AGAINST

19 сен 2020 : 		 Анимированное видео RISE AGAINST

14 сен 2020 : 		 Новая песня RISE AGAINST попала в саундтрек

17 июл 2020 : 		 RISE AGAINST выпустили расширенную версию альбома The Black Market

6 ноя 2014 : 		 Новое видео RISE AGAINST

24 июл 2014 : 		 Новое видео RISE AGAINST

16 июл 2014 : 		 RISE AGAINST исполнили кавер-версию GUNS N'ROSES

6 июн 2014 : 		 Новый альбом RISE AGAINST выйдет в июле

16 сен 2013 : 		 Новое видео RISE AGAINST

9 сен 2013 : 		 Новый альбом RISE AGAINST доступен для прослушивания

31 июл 2013 : 		 Новый релиз RISE AGAINST выйдет в сентябре

24 мар 2011 : 		 Новое видео RISE AGAINST

15 мар 2011 : 		 Новый альбом RISE AGAINST доступен для прослушивания

18 янв 2011 : 		 Новая песня RISE AGAINST

14 янв 2011 : 		 Название и обложка нового альбома RISE AGAINST
| - |

|||| сегодня

RISE AGAINST — об абортах



zoom
RISE AGAINST также отреагировали на решение Верховного Суда по поводу дела Роу против Уйэда:

«Отмена решения Roe Vs Wade не отражает интересы многих регионов Америки, по которым мы гастролировали более 20 лет. Она представляет собой власть немногих над многими, против чего мы выступаем в наших песнях.

Та половина Америки, которая запретит аборты, не покончила с абортами в своих штатах, они лишь покончили с безопасными абортами для людей, не имеющих средств на передвижение; непропорционально много небелых представителей рабочего класса.

Мы пишем это вам, находясь в международном турне, где нам напоминают, что мы живём не только в стране, но и в мире, который в подавляющем большинстве поддерживает право женщины на выбор.

Обращаемся к той половине американцев, у которых в этот мрачный день отняли свободу: вы не одиноки в этой битве, и мы не прекратим борьбу, пока ваше достоинство не будет восстановлено».




Like!+2Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 209

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2022 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом