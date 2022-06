сегодня



RISE AGAINST — об абортах



RISE AGAINST также отреагировали на решение Верховного Суда по поводу дела Роу против Уйэда:



«Отмена решения Roe Vs Wade не отражает интересы многих регионов Америки, по которым мы гастролировали более 20 лет. Она представляет собой власть немногих над многими, против чего мы выступаем в наших песнях.



Та половина Америки, которая запретит аборты, не покончила с абортами в своих штатах, они лишь покончили с безопасными абортами для людей, не имеющих средств на передвижение; непропорционально много небелых представителей рабочего класса.



Мы пишем это вам, находясь в международном турне, где нам напоминают, что мы живём не только в стране, но и в мире, который в подавляющем большинстве поддерживает право женщины на выбор.



Обращаемся к той половине американцев, у которых в этот мрачный день отняли свободу: вы не одиноки в этой битве, и мы не прекратим борьбу, пока ваше достоинство не будет восстановлено».

