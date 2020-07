19 июл 2020



CALI TUCKER в новом треке ASHBA



CALI TUCKER, дочка легенды кантри Tanya Tucker, приняла участие в записи нового сингла группы ASHBA, основанной бывшим гитаристом GUNS N' ROSES и нынешним участником SIXX:A.M. DJ Ashba,





single from ASHBA, the solo project of former GUNS N' ROSES and current SIXX:A.M. guitarist DJ Ashba, will feature a guest appearance by Cali Tucker, the daughter of country music singer LaCosta Tucker and niece of country music legend Tanya Tucker.





просмотров: 256