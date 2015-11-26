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DJ ASHBA : «Я не люблю учить чужую музыку»



Бывший гитарист GUNS N' ROSES и нынешний участник SIXX:A.M. DJ Ashba, недавно выпустивший сингл "A Christmas Storm", поговорил с Darren'ом Paltrowitz"ом о вдохновении для создания этого трека:



«Я никогда не был хорош в изучении чужой музыки. Я буду первым, кто это признает. Я не из таких гитаристов. Грандиозное шоу GUNS N' ROSES сидит как перчатка — лучше, чем любой стиль музыки, просто потому что я фанател от них, когда рос, и поэтому стиль Slash'a — этот очень блюзовый, пентатонический стиль — по-настоящему мне подходит, и я ощущал, что смогу что-то дать команде и сделаю всё, что в моих силах для того, чтобы всё сыграть как надо.



Но да — когда я разучивал чужие песни, у меня никогда не было большого желания их играть. Я всегда, с самого детства, пытался писать свои собственные вещи; просто это всегда было у меня в крови. И я изучал все виды музыки — совершенно разные жанры — я никогда не слушал один рок. Я просто любил музыку. И я никогда не интересовался только гитарой, я всегда был заинтригован оркестровой музыкой. Я всегда слушал Джона Уильямса и Дэнни Элфмана. Я любил композиторов и просто рождественскую музыку, всё это театральное ощущение; когда ты едешь в Диснейленд, то ощущение, что эта музыка тебе дарит. Это может быть июнь, а я могу поставить рождественскую песню, и мне от этого будет только приятно. Есть что-то классное в Рождестве и рождественских песнях, что всегда меня трогало. Может быть, это напоминает мне о моём детстве — я не знаю — но я был действительно рад записать сингл и иметь возможность его выпустить».

























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