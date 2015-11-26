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DJ ASHBA : «Я и не ждал, что все примут мою новую музыку»



DJ ASHBA в рамках недавней беседы в программе "The Mark And HooGie Show" ответил на вопрос, получил ли он какие-нибудь отзывы рокеров на его недавние треки:



«Если честно, то сейчас я на таком этапе карьеры, когда меня не особо это парит. Если людям не нравится — ну поцелуйте меня в попку. Идите и слушайте SIXX:A.M. Если я сейчас делаю не рок, рок-группа-то у меня есть. Можете всё слушать там.



Но моя фэн-база, слава Богу, на протяжении всей карьеры была очень восприимчивой и принимающей. Они знают меня — они знают, что я всегда стараюсь подстегнуть себя и выйти за рамки. Если бы я жил ограничениями, я бы, честно говоря, вряд ли бы занимался музыкой. Исполнение музыки — это часть искусства, и если я не могу быть честным по отношению к самому себе и выпускать наружу то, что у меня внутри, то... Я хочу оставаться тем, кого не покинуло вдохновение. Можно всю жизнь лабать трёхаккордовые песенки и быть довольным, но это не ко мне. Мне интересно что-то пробовать, делать это для себя — всё это я осознал в последнее время. И я просто получаю удовольствие, вот и всё.



Если честно, то я вообще удивлён, потому что думал, что вся моя фэн-база будет это ненавидеть и не примет новый материал. Потому что я серьёзно углубился в EDM, я был очень честен по отношению к этому звучанию, был уверен, что они будут это ненавидеть, и не имел ничего против такой позиции. Это музыка для фестивалей. И к удивлению, ничего особенно такого не случилось. Мои рок-фанаты очень воодушевились, что для меня почти стало шоком. Я ожидал, что в лучшем случае они отринут или просто сделают вид, что не заметили, но они высказали поддержку. И я очень благодарен им за этот шанс!»

























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