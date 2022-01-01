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DJ ASHBA: «Рокерам стоит больше сотрудничать с музыкантами из других жанров»



DJ ASHBA в рамках недавней беседы ответил на практически вечный вопрос о том, мёртв ли рок:



«По моему искреннему убеждению, и я могу ошибаться... Все говорят: "Рок мёртв. Рок мёртв". Рок вовсе не умер, но я считаю, что сейчас он процветал бы гораздо сильнее, если бы мы все были готовы сотрудничать с разными жанрами. Знаете, METALLICA вдруг сделает песню с Долли Партон. Как, чёрт возьми, неожиданно и круто это было бы!



Всё всегда вращается по кругу. Просто это не будет рок, на котором мы выросли. Это может звучать как GDM (он имеет в виду свой недавно запущенный гибрид танцевальной музыки и рока под названием Guitar Dance Music). Я не говорю, что так и будет, но это может быть какая-то форма или смесь различных влияний. И это может звучать немного по-другому для нас, но это то, что примут молодые ребята [как свою версию рока]».













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