23 ноя 2020



Новое видео DJ ASHBA



"A Christmas Storm", новое видео DJ ASHBA, доступно для просмотра ниже. В этот трек вошли фрагменты из "God Rest Ye Merry Gentlemen", "Carol Of The Bells", "Joy To The World" and "Hark The Herald Angels Sing", а за сведение и мастеринг отвечал Luca Pretolesi of Studio DMI (Steve Aoki, Diplo, Lil Jon).



















