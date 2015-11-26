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DJ ASHBA скучает по Axl'у



В рамках недавней беседы DJ ASHBA ответил на вопрос о том, какие воспоминания о временах в GUNS N' ROSES у него самые любимые:



«С теми шестью-семью годами связано так много воспоминаний. Я думаю, самое яркое из них, когда я вспоминаю те дни, это то, что Axl'a [Rose'a, вокалиста GUNS N' ROSES], вероятно, мало кто понимает. Он просто для меня — я не могу говорить за других людей — но он просто один из чертовски крутых парней, с которыми можно потусоваться. Когда он твой друг — у него очень узкий круг, но когда ты вроде как завоёвываешь его доверие и входишь в этот круг, лучшего чувака не найти. Он просто классный чувак. И нам было очень весело — на сцене, и ещё веселее — вне сцены».



На вопрос, поддерживает ли он связь с Rose, Ashba ответил:



«Не слишком много, но как только мы увидимся, я уверен, что будут те ещё обнимашки. Мы очень уважаем друг друга, я верю. Я скучаю по нему. Я до смерти скучаю по нему как по своему приятелю. Но они были на гастролях. Они были заняты без остановки, а я был занят до предела, и так уж устроена эта индустрия. Однажды наши пути пересекутся, и так оно и есть. Это как странствующий цирк [смеётся]».







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