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Ashba

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12 ноя 2021 : 		 DJ ASHBA скучает по Axl'у

6 ноя 2021 : 		 Новое видео DJ ASHBA

29 окт 2021 : 		 "Bella Ciao" от DJ ASHBA

10 окт 2021 : 		 "Bella Ciao" от DJ ASHBA

23 апр 2021 : 		 DJ ASHBA сотрудничает с поп-звездой 80-х

4 мар 2021 : 		 DJ ASHBA — об уходе из GUNS N' ROSES

29 дек 2020 : 		 DJ ASHBA: «Я и не ждал, что все примут мою новую музыку»

27 ноя 2020 : 		 DJ ASHBA: «Я не люблю учить чужую музыку»

23 ноя 2020 : 		 Новое видео DJ ASHBA

13 ноя 2020 : 		 Новая песня DJ ASHBA

23 окт 2020 : 		 Новое видео DJ ASHBA

19 окт 2020 : 		 Новая песня DJ ASHBA

25 авг 2020 : 		 Новое видео DJ ASHBA

28 июл 2020 : 		 DJ ASHBA представит новый трек летом

19 июл 2020 : 		 CALI TUCKER в новом треке ASHBA

17 апр 2020 : 		 DJ ASHBA благодарит работающих в сложных условиях пандемии

22 мар 2020 : 		 DJ ASHBA заключил контракт с EDGEOUT RECORDS
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DJ ASHBA скучает по Axl'у



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В рамках недавней беседы DJ ASHBA ответил на вопрос о том, какие воспоминания о временах в GUNS N' ROSES у него самые любимые:

«С теми шестью-семью годами связано так много воспоминаний. Я думаю, самое яркое из них, когда я вспоминаю те дни, это то, что Axl'a [Rose'a, вокалиста GUNS N' ROSES], вероятно, мало кто понимает. Он просто для меня — я не могу говорить за других людей — но он просто один из чертовски крутых парней, с которыми можно потусоваться. Когда он твой друг — у него очень узкий круг, но когда ты вроде как завоёвываешь его доверие и входишь в этот круг, лучшего чувака не найти. Он просто классный чувак. И нам было очень весело — на сцене, и ещё веселее — вне сцены».

На вопрос, поддерживает ли он связь с Rose, Ashba ответил:

«Не слишком много, но как только мы увидимся, я уверен, что будут те ещё обнимашки. Мы очень уважаем друг друга, я верю. Я скучаю по нему. Я до смерти скучаю по нему как по своему приятелю. Но они были на гастролях. Они были заняты без остановки, а я был занят до предела, и так уж устроена эта индустрия. Однажды наши пути пересекутся, и так оно и есть. Это как странствующий цирк [смеётся]».

Ex-GUNS N





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