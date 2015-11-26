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DJ ASHBA — об уходе из GUNS N' ROSES



DJ ASHBA в рамках недавнего интервью рассказал о своём решении покинуть состав GUNS N' ROSES шесть лет назад:



«В финансовом плане, слава Богу, я нахожусь в таком положении, что, честно говоря, мне никогда не придётся играть чужое. Всё, что я делаю на данном этапе моей жизни, — это чистая страсть; это не связано с деньгами.



Когда я создал новое звучание... Я покинул, возможно, одну из самых известных групп в мире, оставив одну из самых больших зарплат в мире, и я сделал это потому, что у меня в голове было видение, как создать что-то новое.



Я всегда получал больше удовольствия от того, что прокладывал свой собственный путь в жизни, шёл против течения... Если вся толпа идёт направо, я буду первым, кто пойдёт налево. Я люблю такие возможности; я люблю рисковать и пробовать, ведь что ты теряешь? Вы проиграете только в том случае, если не попробуете. Если ты не идёшь за идеей, которая у тебя в голове, значит, ты уже побеждён. Поэтому я считаю, что если бы я не сел в минивэн и не поехал в Лос-Анджелес в 20 лет — подумайте об этом — ничего бы этого не случилось. Так что я зарабатываю на жизнь тем, что делаю выбор, который напугал бы большинство людей.



Я большой сторонник того, чтобы следовать своим мечтам. Потому что самое худшее, что вы можете сделать, — это научиться тому, что в следующий раз, когда вы отправитесь за своей следующей мечтой, вы, вероятно, добьётесь успеха. Ты чему-то научишься, и эти знания так ценны. Так что вы теряете?»







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