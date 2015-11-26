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DJ ASHBA — об уходе из GUNS N' ROSES



DJ ASHBA в рамках недавнего интервью ответил на вопрос о том, говорили ли ему близкие о том, что уходить из GUNS N' ROSES после объявления реюнион-тура было «безумием»:



«С моей точки зрения получить звонок [с предложением остаться] было очень приятно и важно, но я понимал, что сердцем уже не здесь и мне надо двигаться дальше. Я никогда себя не обманывал. Когда я был в GUNS, люди говорили: "О, ты в GUNS N' ROSES!", но я никогда был одним из "создателей" или претендующих на то, чтобы выехать на старых заслугах группы, к которым я не имею отношения, — я никогда таким не был. Если вы посмотрите на мои аккаунты в соцсетях, то не найдёте надпись "гитарист SIXX:A.M.", потому что я не живу прошлым. Я сфокусирован на том, что происходит сейчас. Многие люди делают иначе, чем я, и я не собираюсь их в чём-то обвинять — их право, но не для меня, я не хочу жить этим и за счёт этого. Я хочу строить что-то своё, и я начал это делать.



То была одна глава моей жизни, теперь у меня началась другая. Так что для меня всё сконцентрировано на том, что происходит сейчас, и это меня воодушевляет и заводит!»













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