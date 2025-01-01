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*Вокалист METALLICA: «Я хочу, чтобы слова были настолько силь... 74
*Басист MEGADETH: «DAVID ELLEFSON сформировал звучание группы... 58
*KERRY KING выбрал лучшие альбомы JUDAS PRIEST, IRON MAIDEN, ... 52
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3 Doors Down

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Как вокалист 3 DOORS DOWN бросил пить



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BRAD ARNOLD в недавнем интервью рассказал о том, как начал брать в рот крепкое:

«Я начал пить в Миссисипи, когда был подростком, со всеми своими друзьями, как это делают подростки. Нас подписали, когда мне было 20 лет, и я сел в гастрольный автобус, когда мне было 20 лет, и начал гастролировать по всему миру... Это было слишком сложно для 20-летнего подростка. И у нас все было хорошо. И в моей жизни не было никакой катастрофы, которая подтолкнула бы меня к тому, чтобы пить так много. Это был просто образ жизни. И будь то нервы, связанные с выходом на сцену, или просто невозможность спать в автобусе — образ жизни вел меня все дальше и дальше по дороге, пока я не понял, что пью действительно много. И все в моей жизни начало существенно страдать от этого. И в моей жизни наступил момент, когда почти в 95 процентах случаев я мог указать на бутылку, которая была источником проблем. Моя мама молилась, чтобы я бросил, мои братья и сестры молились, чтобы я бросил, потому что они видели, по какому пути я иду. И у меня есть два родных брата, которые являются пасторами, так что за меня много молились, и я благодарен каждому из них.

Однажды я был в Японии, мы играли концерт для солдат, и я чувствовал, как исчезаю сам, что это уже не я. И я также чувствовал, что это не продлится долго. Я пытался позвонить другу, искал кого-нибудь, наверное, просто для того, чтобы успокоиться или что-то в этом роде, чтобы подтвердить свои чувства, но не мог никому дозвониться. И я зашел в FaceTim мистера Чарли [Дэниелса], а он и его жена сидели на диване, и это было поздно ночью [в Японии] и примерно в середине утра здесь, я сидел и рыдая рассказывая ему, как несчастлив в своей жизни. А ведь до этого он был для меня отличным советчиком. Он всегда давал мне отличные советы. Он сказал: «Сынок, если ты любишь свою жену и любишь Бога, как ты говоришь, тебе нужно вернуться домой и пройти курс реабилитации. В северном Нэшвилле есть хорошее место, Камберленд-Хайтс, и тебе нужно вернуться домой, чтобы оказаться там». И я ответил: «Хорошо, я так и сделаю». И хочу сказать, что я снял трубку, позвонил жене и сказал: «Детка, я собираюсь лечь в реабилитационный центр. Думаю, это сделает тебя счастливой». В итоге я вернулся домой и отправился туда, я был к этом готов. Я был открыт для этого шага. И я шел туда как будто собирался чему-то научиться. Мы работали по шагам и все такое. Честно говоря, я забыл, какой это был шаг. Но там был человек, который пришел туда, чтобы послушать, как вы говорите и как вы изливаете свою душу. И он спросил меня: «Brad, ты любишь Бога?» Я ответил: «Да, сэр. Я люблю Бога». Он сказал: «Почему ты служишь себе? Этим ты не служишь Богу. Ты служишь себе». Это сильно задело меня. И он спросил: «Ты любишь свою жену?» Я ответил: «Да, сэр. Конечно. Я люблю свою жену». Он сказал: «Тогда почему ты пытаешься убить ее мужа? И это ударило меня под дых».

Brad признался, что девять лет, что он не пьет, считает "лучшими годами в своей жизни".




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