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RUDY SARZO даёт совет молодым музыкантам



В недавнем разговоре с The Network317 RUDY SARZO ответил на вопрос о том, какой бы он мог дать совет молодым и начинающим музыкантам:



«Любой совет, который я могу дать, на самом деле основан на моих рекомендациях по музыкальной индустрии, которой не существует. Я могу дать тебе совет, но я думаю, что есть более подходящие люди, которые в настоящее время больше следят за тем, что происходит. Я могу дать вам только те рекомендации, которые основаны на том, что сейчас считается классическим рок-музыкантом. Если бы индустрия не изменилась, тогда да, я бы мог поделиться с вами жемчужинами мудрости.



Определённые вещи всё ещё актуальны, но я полагаю, что сегодня музыкантам как никогда необходимо наставничество со стороны людей, которые занимаются этим прямо сейчас, тех, кто в настоящее время выпускает музыку, которая пользуется популярностью. Какая структура в звукозаписывающей индустрии существует, сейчас я даже не знаю. И я общаюсь со многими успешными людьми. Мы все в одной лодке.



Раньше была определённая формула. Раньше была инфраструктура. И если у вас есть структура, то есть и формула. Раньше был проект, по которому можно было что-то построить. Больше нет проекта. Работают самые разные варианты».













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