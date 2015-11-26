RUDY SARZO даёт совет молодым музыкантам. Ещё раз

В рамках беседы с Metal-Net легендарный рок-басист RUDY SARZO ответил на вопрос о том, какой он может дать совет молодым музыкантам:
«Это сложно, потому что всему тому, чему я научился, я научился на собственном опыте, а не на советах других. Иногда совет может играть слишком сдерживающую роль. И у нас у всех разные подходы. Я могу сказать что-то на основе своего опыта, что может быть совершенно чуждым для кого-то другого, потому что он не прошёл через то, через что прошёл я. Вот почему я держусь подальше от чего-то подобного, потому что мой опыт может коррелировать лишь с единицами. И я принимал решения и смотрел на мир с позиции своего личного опыта, который не имеет ничего общего с опытом других. Так что мне очень непросто сказать: "Так, тебе нужно сделать то и то, потому что..." Потому что это может не сработать. Даже если я скажу, что и как делать, ты, может быть, не будешь иметь даже представления о том, о чём я говорю, что я пережил, и какие эмоции у меня были, и как это превратило меня в того, кем я являюсь на текущий момент.
У нас у каждого свой путь по жизни, и я принимаю каждого с уважением. И я буду последним, кто скажет: "Вот как тебе нужно делать". Нет, я скажу, как это было у меня, и что случилось со мной, на основе того опыта, который был у меня. Но я не жду, что кто-то будет повторять это, усвоит или впитает, как я. Нет. Все разные. Будьте собой. Думайте сами. Это ваш путь, это ваша жизнь».
Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).