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RUDY SARZO даёт совет молодым музыкантам. Ещё раз



В рамках беседы с Metal-Net легендарный рок-басист RUDY SARZO ответил на вопрос о том, какой он может дать совет молодым музыкантам:



«Это сложно, потому что всему тому, чему я научился, я научился на собственном опыте, а не на советах других. Иногда совет может играть слишком сдерживающую роль. И у нас у всех разные подходы. Я могу сказать что-то на основе своего опыта, что может быть совершенно чуждым для кого-то другого, потому что он не прошёл через то, через что прошёл я. Вот почему я держусь подальше от чего-то подобного, потому что мой опыт может коррелировать лишь с единицами. И я принимал решения и смотрел на мир с позиции своего личного опыта, который не имеет ничего общего с опытом других. Так что мне очень непросто сказать: "Так, тебе нужно сделать то и то, потому что..." Потому что это может не сработать. Даже если я скажу, что и как делать, ты, может быть, не будешь иметь даже представления о том, о чём я говорю, что я пережил, и какие эмоции у меня были, и как это превратило меня в того, кем я являюсь на текущий момент.



У нас у каждого свой путь по жизни, и я принимаю каждого с уважением. И я буду последним, кто скажет: "Вот как тебе нужно делать". Нет, я скажу, как это было у меня, и что случилось со мной, на основе того опыта, который был у меня. Но я не жду, что кто-то будет повторять это, усвоит или впитает, как я. Нет. Все разные. Будьте собой. Думайте сами. Это ваш путь, это ваша жизнь».













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