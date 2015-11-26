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RUDY SARZO поддержал SHARON OSBOURNE



В марте этого года журналист Яшар Али опубликовал доклад, в котором утверждалось, что жена и менеджер Ozzy Osbourne называла свою бывшую ведущую "The Talk" Джули Чен «вонтоном» и «косоглазой», ссылаясь на многочисленные неназванные источники, включая другую бывшую ведущую "The Talk" Лию Ремини. Позже Шэрон назвала эти заявления «чушью, сплошной брехнёй» в интервью Daily Mail, сказав, что это «нагнетание обстановки. Люди хотят подлить масла в огонь, и это в порядке вещей», — сказала она.



В новом интервью Ultimate Guitar Sarzo обсудил якобы расистское поведение Шарон. Вспоминая своё пребывание в группе Ozzy Osbourne'а в 1981–1982 годах и то, что он присоединился к ней только по рекомендации Рэнди Роадса, Rudy ответил на вопрос о том, как относились к Шэрон в группе:



«Хорошо, я расскажу вам это из собственного опыта. Я не только был в группе, я жил с ними [Шэрон и Ozzy].



Я перешёл от сна на полу в квартире Кевина [ДюБроу, вокалиста QUIET RIOT] к жизни в особняке [отца Шэрон и менеджера Ozzy] Дона Ардена. У меня было собственное бунгало.



В ту ночь, когда я получил предложение, я жил в доме Дона Ардена вместе с ними. Вот насколько они доверяли Рэнди, чтобы привести с собой парня, у которого не было никакого резюме.



Единственное резюме, которое у меня было, это то, что я играл с Рэнди в QUIET RIOT. Они ничего обо мне не знали. Я получил это место, потому что они доверяли Рэнди. Поэтому они пустили меня в свой дом, и я жил с ними.



Когда ты живёшь с кем-то, ты узнаешь его по-настоящему. У нас был только один гастрольный автобус, в который помещались все, — так что в дороге я тоже жил с ними.



Я кубинец, и 40 лет назад я был ещё большим кубинцем. Я прожил в стране 20 лет, когда получил контракт с Ozzy. Тогда я даже не был американским гражданином! У меня даже не было паспорта. На самом деле Шэрон сказала, что мы собираемся в Европу, и мне пришлось сказать ей, что у меня нет паспорта, потому что я не гражданин. Она сказала: "Не беспокойся об этом". Поэтому мне дали разрешение на въезд. Это была просто бумажка, в которой говорилось, что я могу вернуться в Соединенные Штаты, потому что у меня есть грин-карта.



И вот я приземлился в Германии, а в то время происходило много угонов самолетов, и они направляли самолеты на Кубу. Я приземлился в Гамбурге и последним из группы прошёл через таможню. Агент попросил мой паспорт, я протянул ему этот клочок бумаги, он посмотрел на него и бросил на стол, и не успел я опомниться, как на меня наставили автоматы. Я подумал, что они собираются отправить меня обратно на Кубу. Я был вне себя. Наконец появился промоутер, заплатил ребятам, сделал мне визу и ввёз меня в страну. И как только я вернулся в США, я получил гражданство и паспорт.



Я хочу сказать, что ходит много сплетен — и я говорю "сплетен", потому что это неправда — о том, что Шэрон расистка.



Назовите мне артиста, у которого в группе были более разнообразные участники. Я был кубинцем, [гитарист] Jake E. Lee был наполовину японцем, Randy Castillo был коренным американцем [апачем], Robert Trujillo, Mike Inez... Если бы со стороны Шэрон была хоть молекула расизма, этого бы не случилось, потому что ты не только в группе, но и живёшь с этими людьми. Мы жили с Шэрон и Ozzy, мы были частью их жизни, и если бы Шэрон была расисткой, этого бы никогда не случилось, и я могу это гарантировать.



Что касается жёсткости, то если бы менеджер-мужчина принимал те же решения, которые принимала Шэрон последние 40 лет, он считался бы великим бизнесменом. Но если такие решения принимает женщина, это воспринимается по-другому. Я не буду употреблять это слово, но...



Они были со мной просто потрясающими. Я обязан им своей карьерой. Действительно обязан!»







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