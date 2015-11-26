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RUDY SARZO — о том, что делало Рэнди особенным



RUDY SARZO (OZZY OSBOURNE, QUIET RIOT) в рамках недавнего интервью ответил на вопрос о том, что делало Рэнди Роадса таким особенным:



«Рэнди был самым большим рокером, и под этим я подразумеваю, что он был металлистом. Он играл металл ещё до того, как металл стал таким, каким мы его знаем сегодня. Он был одним из пионеров многих жанров металла просто из-за стиля игры на ритм-гитаре и гармонического построения его композиций. Собственно говоря, он был прекрасным сочетанием поистине образованного музыканта — он знал теорию музыки; он знал, как правильно читать музыку. Это встречалось очень редко. Потому что, вспомните — большинство музыкантов, включая меня, занялись музыку не потому, что были из музыкальной семьи, как Рэнди, я стал заниматься музыкой, потому что это был способ познакомиться с девушками. Так что только позднее я серьёзно занялся музыкальным образованием, пошёл в колледж, изучал музыку и так далее. Но Рэнди вырос в семье с музыкальным образованием — его мама основала школу под названием Musonia, которая работает и по сей день. Она находится в Северном Голливуде, Калифорния, в районе Лос-Анджелеса. Так что он знал всё это. Он занимался этим не из-за девушек; он занимался этим, потому что так его воспитали. Это было в его генах, в его ДНК. Его брат тоже музыкант, Келле, мама, папа и все остальные. Так что это был его мир, и это делало его поистине уникальным в мире, где, скажем, за исключением Эдди Ван Халена и, возможно, ещё нескольких гитаристов, которые были известны в основном как сессионные музыканты, все были просто рокерами. И вряд ли хорошо знающими теорию музыки за рамками того, чем является рок-н-ролл. Мы знали рок, у нас была страсть к року, ну а Рэнди был чем-то большим».







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