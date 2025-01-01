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RUDY SARZO о работе с BRAD GILLIS и TOMMY ALDRIDGE



Басист Rudy Sarzo в недавней беседе рассказал о своём сотрудничестве с бывшими коллегами по группе OZZY OSBOURNE — Brad Gillis (гитара) и Tommy Aldridge (барабаны), в записи «классического кавера», который выйдет позже в этом году:



«Есть певец по имени Rick Hughes. Он из канадской группы SWORD. Его менеджер связался с Tommy, Brad'ом и мной и спросил каждого по отдельности, не хотим ли мы сыграть на одной песне из его альбома. Я не буду раскрывать, что это за песня. Могу сказать, что это не песня Ozzy или BLACK SABBATH. Это не так, совсем не так. Она не имеет ничего общего с тем, что мы делали вместе в прошлом, кроме того, что мы на ней играем вместе. Нет никакой связи с тем, что мы делали в прошлом.



Это не совсем проект, это разовое исполнение. И мы записали песню примерно три или четыре месяца назад — тогда я записал свои партии — по отдельности. Tommy записал свои, я свои, а потом Brad записал свои. Именно таким образом мы смогли сделать это, потому что живём в разных частях света. Потом они спросили нас, хотим ли мы сняться в клипе. И я подумал: "Я уже сыграл в треке, и мне нравится то, что я сыграл. Так что я также могу сняться и в клипе". Так мы и поступили. Мы собрались вместе [в конце ноября] и сняли видео».



На вопрос о том, когда будут выпущены песня и сопровождающий её клип, он сказал:



«Это не моё решение. Она должна выйти в 2025 году. Следите за новостями. Нас просто наняли для работы. Мы не являемся участниками этого коллектива. Потому что у меня уже есть QUIET RIOT, и я полностью посвятил себя этой группе».











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