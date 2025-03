сегодня



RUDY SARZO: «Я знал о прощальном шоу OZZY еще осенью»



RUDY SARZO в интервью WDHA-FM 105.5 FM рассказал о том, как ему впервые предложили принять участие в шоу «Back To The Beginning», которое станет последним выступлением для BLACK SABBATH:



«Так получилось, что я был в туре с QUIET RIOT, играл в каком-то казино на Западе — кажется, в Айдахо, — и я только закончил ужинать с гитаристом [QUIET RIOT] Alex [Grossi]. И тут я получил сообщение от Tom'a Morello. Это было примерно в октябре — ноябре 2024 года. Работа над этим проектом велась тихо, за кулисами, в течение полутора лет, а в прошлом месяце всё было подтверждено. Но вернусь к теме: когда я получил это сообщение, я прочитал его, и в нём говорилось: "Привет, Rudy. Это Tom. Sharon и Ozzy попросили меня узнать, свободен ли ты и хочешь ли принять участие в этом мероприятии". И в тот момент, по многим причинам, время словно остановилось и вернуло меня на 40 лет назад. Поэтому, выйдя из транса, я сразу же сказал: "Да. Конечно". И тут он отвечает: "Хорошо, отлично. Я сообщу Sharon и Ozzy". Это было в ноябре или в октябре. Я никому не говорил, кроме Алекса, потому что он не только наш гитарист, но и работает в агентстве, которое занимается организацией концертов QUIET RIOT. И он понимал, что об этом нужно молчать. "Никому не стоит говорить, но это происходит. И причина, по которой я говорю тебе, Алекс, в том, что в эту дату не должно быть выступлений". Так что я рассказал ему заблаговременно, в 2024 году, об этом событии 2025 года, которое состоится 5 июля, и в котором меня попросили принять участие. А потом я рассказал своей жене. И всё. Больше я никому не говорил. Я просто продолжал заниматься тем, чем занимался. Потом я столкнулся с Tom'ом на мероприятии по боулингу в честь Ронни Джеймса Дио в ноябре прошлого года. Я спросил: "Всё ещё в силе?" А он ответил: "Да. Всё в силе". А потом настал момент объявления об этом шоу. Примерно за неделю до анонса мне позвонил человек, который организовывал мероприятие через Live Nation в Великобритании, и подтвердил моё участие. И я, конечно же, ответил: "Да. Я в деле". И вот тогда было официально подтверждено, что это произойдёт. Он сказал мне: "Хорошо, ничего не говори до того дня, когда Шэрон и Тони сделают объявление в социальных сетях". И я ответил: "Да, я понял". Вот так всё и произошло».



По поводу масштабов предстоящего события Rudy сказал:



«У меня было время, чтобы всё это переварить, осознать. Для меня большая честь быть участником этого события, и я осознаю его истинный смысл. Я делаю это для того, чтобы выразить свою благодарность, но на самом деле это ещё и праздник сообщества. Это объединение всех хеви-металлических племён, собравшихся вместе, чтобы отдать дань уважения BLACK SABBATH и Ozzy, потому что многие из этих групп на самом деле играли на разогреве у Ozzy, они были просто группой поддержки. Все те, кто собирается участвовать, от METALLICA до ALICE IN CHAINS, возможно, даже SLAYER, потому что они были участниками Ozzfest, они не только играли на разогреве у Оззи как сольного артиста, но также и участвовали в Ozzfest. Кроме того, BLACK SABBATH — архитекторы музыки, которую мы играем, нашего жанра, тяжёлого металла. И мне довелось играть не только музыку Ozzy, но и BLACK SABBATH, когда я записывал альбом "Speak Of The Devil". Так что я очень осведомлён обо всём, что касается Geezer'a Butler'а».







