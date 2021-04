сегодня



RUDY SARZO — о выступлении с GEOFF'ом TATE'ом



Rudy Sarzo (ex-QUIET RIOT, OZZY OSBOURNE, WHITESNAKE) в недавнем интервью ответил на вопрос об участии в туре с Geoff'ом Tate'ом в его версии QUEENSRŸCHE в тот момент, когда права на название коллектива ещё не были закреплены:



«Мне позвонили с лейбла Geoff'a. Тогда как раз шли разборки по поводу имени QUEENSRŸCHE. И мне сказали: "Geoff интересовался, не хотел бы ты поехать с ним в турне. Но нужно понимать, что он автор песен, главный по вкладу в дела группы и голос QUEENSRŸCHE". В какой-то момент должен был состояться суд и всё решить, что и как. И я ответил: "Да, я готов".



На тот момент я ничем не занимался. И получить возможность впервые поехать в тур с братом, играющим на гитаре, было очень здорово. Я решил, что это очень классно, и я такого ещё не делал.



Мы играли как QUEENSRŸCHE. Но если вы сейчас спросите меня, был ли я участником QUEENSRŸCHE, то я отвечу "нет". Это не моё имя. Они играли в 1983 году перед QUITE RIOT, я знал их по ЕР "Queen Of The Reich" и уважаю их за всё, что они сделали. Они много работали и многого достигли как QUEENSRŸCHE, но я никогда не буду приписывать себе участие в этой группе. Это был не совсем сольный проект Geoff'a, он пытался сделать другой QUEENSRŸCHE по юридическим причинам.



Когда все вопросы по поводу имени QUEENSRŸCHE были определены, какие права кому и на что к кому отошли, я даже не в курсе — это было не моё дело, так вот тогда моё сотрудничество с ним и было завершено».



















