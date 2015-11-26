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RUDY SARZO — о включении Рэнди Роадса в ЗСРнР



RUDY SARZO в рамках недавней беседы на радиостанции 105.5 WDHA ответил на вопрос о том, что он думает относительно включения Рэнди Роадса в Зал Славы Рок-н-Ролла:



«Это был сюрприз для всех. Мы не ожидали ничего подобного. Это большая честь — Рэнди этого достоин.



Люди спрашивают меня, о чём я думаю. Думать об этом — значит, я должен быть аналитиком, поэтому это мой анализ того, как, почему и т. д... И это просто сверх того, что является заслуженной данью уважения музыке Рэнди, его наследию и просто ему как человеку. Кроме того, я считаю, что если вы проанализируете то, что было... Был период, скажем, в 1970-х, когда Эдди Ван Хален был последним шредером из рок-группы, с которой лейблы подписали контракт. После этого появились панк и новая волна. И случилось так, что мы, то есть QUIET RIOT в версии Рэнди Роадса находились в Лос-Анджелесе в этот период, пытаясь получить контракт на запись и развивать группу, а никто из коллективов нашего музыкального стиля, нашего жанра не получал внимания от лейблов, потому что они были сосредоточены на панке и новой волне в Лос-Анджелесе. Рэнди пришлось покинуть Лос-Анджелес, QUIET RIOT и присоединиться к Ozzy в Англии, у которого уже был контракт на запись, где металлическая сцена представляла собой новую волну британского тяжёлого металла и бурно развивалась, — такие группы, как JUDAS PRIEST, IRON MAIDEN, DEF LEPPARD... DEF LEPPARD, с которыми я фактически гастролировал вместе с Ozzy. MOTÖRHEAD...



Рэнди был главной, важнейшей частью. Рэнди был ведущим шредером, ведущим композитором, работавшим под влиянием классики... Рэнди был учителем. У него была квалификация, которой не было у многих музыкантов, когда он рос, а ведь он рос в музыкальной семье, он и сам стал учителем. Поэтому он привнёс многое из этого в свою музыку. В этом и заключалась суть Рэнди Роадса. И вот перед вами Эдди Ван Хален — последний из шреддеров 1970-х — и первый шреддер 1980-х, открывающий двери для будущих шреддеров 1980-х. Это своего рода подтверждение этого музыкального жанра — гитариста-виртуоза. Я считаю, что он был первым новым гитаристом-виртуозом 1980-х, который повлиял на целое поколение гитаристов. Так что кому как не Рэнди Роадсу войти в Зал славы рок-н-ролла как пионеру этого музыкального жанра!»







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