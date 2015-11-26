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Korpiklaani

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2 авг 2020 : 		 KORPIKLAANI представили водку

17 июл 2020 : 		 Концертное видео KORPIKLAANI

3 июл 2020 : 		 Концертное видео KORPIKLAANI

13 июн 2020 : 		 Вокалистка NYTT LAND в в новой версии хита KORPIKLAANI

18 май 2020 : 		 Басист TURISAS в новой версии хита KORPIKLAANI

11 апр 2020 : 		 HEIDEVOLK в композиции KORPIKLAANI

17 мар 2020 : 		 Барабанщик ACHSAR в в композиции KORPIKLAANI

15 фев 2020 : 		 Гитарист SKILTRON в композиции KORPIKLAANI

11 янв 2020 : 		 Вокалист EXODUS в композиции KORPIKLAANI

6 дек 2019 : 		 Новое видео KORPIKLAANI

20 сен 2019 : 		 Видео с текстом от KORPIKLAANI

29 июн 2019 : 		 Видео с выступления KORPIKLAANI

8 мар 2019 : 		 Видео с текстом от KORPIKLAANI

16 фев 2019 : 		 Видео с текстом от KORPIKLAANI

28 янв 2019 : 		 Видео с текстом от KORPIKLAANI

24 авг 2018 : 		 Новое видео KORPIKLAANI

21 авг 2018 : 		 Профессиональное видео полного выступления KORPIKLAANI

7 авг 2018 : 		 Новое видео KORPIKLAANI

7 июл 2018 : 		 Новое видео KORPIKLAANI

21 июн 2018 : 		 Трейлер к новому альбому KORPIKLAANI

8 июн 2018 : 		 Видео с текстом от KORPIKLAANI

7 апр 2018 : 		 Новый альбом KORPIKLAANI выйдет осенью

22 ноя 2017 : 		 Видео из студии от KORPIKLAANI

30 авг 2017 : 		 Фрагмент нового DVD KORPIKLAANI

20 авг 2017 : 		 Фрагмент нового DVD KORPIKLAANI

10 авг 2017 : 		 Трейлер нового DVD KORPIKLAANI
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|||| 2 авг 2020

KORPIKLAANI представили водку



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KORPIKLAANI объявили о выпуске совместно с Pyynikin, с которыми группа уже производит пиво, фирменной водки — трейлер с представлением напитка доступен ниже. Двадцать девятого августа в 8 вечера по CEST группа отыграет специальное шоу по этому случаю.

KORPIKLAANI Launch Spruce Flavored Craft Vodka; Livestream Event Confirmed (Video Trailer)



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КомментарииСкрыть/показать 5 )

Red One


2 авг 2020, 21:41		Если бы это была Металлика - новость вышла б в топ от токсичных коментов

LU777


2 авг 2020, 23:14		Надо продегустировать :-)
Хорошая водка-это Хорошая ВОДКА!!!
Но без теста никуда....

Northe


3 авг 2020, 00:33		А вот нихуя, этим сам бог велел водку выпускать, немного другой случай.

Northe


3 авг 2020, 00:34		Кстати, надо бы попробовать как-нибудь.

Svarg_1349


3 авг 2020, 02:10		Давно пора. У этих алко-финнов в России чуть-ли не первая фан-база, наряду с Финкой. Туры по стране дают, едва ли не каждый год.


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