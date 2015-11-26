2 авг 2020



KORPIKLAANI представили водку



KORPIKLAANI объявили о выпуске совместно с Pyynikin, с которыми группа уже производит пиво, фирменной водки — трейлер с представлением напитка доступен ниже. Двадцать девятого августа в 8 вечера по CEST группа отыграет специальное шоу по этому случаю.







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