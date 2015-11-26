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Korpiklaani

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13 авг 2021 : 		 Обучающее видео от KORPIKLAANI

22 июн 2021 : 		 Обучающее видео от KORPIKLAANI

1 апр 2021 : 		 Обучающее видео от KORPIKLAANI

11 мар 2021 : 		 Водка KORPIKLAANI получила награду

28 фев 2021 : 		 Обучающее видео от KORPIKLAANI

7 фев 2021 : 		 Новое видео KORPIKLAANI

11 янв 2021 : 		 Новое видео KORPIKLAANI

18 дек 2020 : 		 Новое видео KORPIKLAANI

23 ноя 2020 : 		 Новое видео KORPIKLAANI

25 окт 2020 : 		 Новое видео KORPIKLAANI

17 окт 2020 : 		 KORPIKLAANI выпустили масло для бороды

27 сен 2020 : 		 Кавер-версия POWERWOLF от KORPIKLAANI

20 авг 2020 : 		 KIMMO KUUSNIEMI снял фильм о японском туре KORPIKLAANI

18 авг 2020 : 		 KIMMO KUUSNIEMI снял фильм о российском туре KORPIKLAANI

2 авг 2020 : 		 KORPIKLAANI представили водку

17 июл 2020 : 		 Концертное видео KORPIKLAANI

3 июл 2020 : 		 Концертное видео KORPIKLAANI

13 июн 2020 : 		 Вокалистка NYTT LAND в в новой версии хита KORPIKLAANI

18 май 2020 : 		 Басист TURISAS в новой версии хита KORPIKLAANI

11 апр 2020 : 		 HEIDEVOLK в композиции KORPIKLAANI

17 мар 2020 : 		 Барабанщик ACHSAR в в композиции KORPIKLAANI

15 фев 2020 : 		 Гитарист SKILTRON в композиции KORPIKLAANI

11 янв 2020 : 		 Вокалист EXODUS в композиции KORPIKLAANI

6 дек 2019 : 		 Новое видео KORPIKLAANI

20 сен 2019 : 		 Видео с текстом от KORPIKLAANI

29 июн 2019 : 		 Видео с выступления KORPIKLAANI
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|||| 13 авг 2021

Обучающее видео от KORPIKLAANI



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KORPIKLAANI опубликовали обучающее видео к треку "Kiuru", взятому из альбома Jylhä.

KORPIKLAANI Release Drum Playthrough Video For "Kiuru"



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КомментарииСкрыть/показать 1 )

overgrin


13 авг 2021, 22:12		неожиданно Здорово!


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