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*SHARON OSBOURNE: «BRUCE DICKINSON — долбаный ушлёпок!» 27
*JOE LYNN TURNER критикует KISS за использование фонограммы 19
*MOONSPELL отменили британский тур 14
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*SHARON OSBOURNE: «BRUCE DICKINSON — долбаный ушлёпок!» 27
*JOE LYNN TURNER критикует KISS за использование фонограммы 19
*MOONSPELL отменили британский тур 14
*Новое видео STRATOVARIUS 10
*Лидер FEAR FACTORY: «Мы теперь можем играть всё!» 9
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Korpiklaani

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22 ноя 2022 : 		 Новая песня KORPIKLAANI

11 июн 2022 : 		 Видео с текстом от KORPIKLAANI

2 мар 2022 : 		 Выход альбома скрипача KORPIKLAANI отложен

25 янв 2022 : 		 Скрипач KORPIKLAANI выпустит сольный альбом

10 ноя 2021 : 		 Обучающее видео от KORPIKLAANI

12 сен 2021 : 		 Скрипач KORPIKLAANI выпустит сольный альбом

2 сен 2021 : 		 Кавер-версия JOE JACKSON от KORPIKLAANI

13 авг 2021 : 		 Обучающее видео от KORPIKLAANI

22 июн 2021 : 		 Обучающее видео от KORPIKLAANI

1 апр 2021 : 		 Обучающее видео от KORPIKLAANI

11 мар 2021 : 		 Водка KORPIKLAANI получила награду

28 фев 2021 : 		 Обучающее видео от KORPIKLAANI

7 фев 2021 : 		 Новое видео KORPIKLAANI

11 янв 2021 : 		 Новое видео KORPIKLAANI

18 дек 2020 : 		 Новое видео KORPIKLAANI

23 ноя 2020 : 		 Новое видео KORPIKLAANI

25 окт 2020 : 		 Новое видео KORPIKLAANI

17 окт 2020 : 		 KORPIKLAANI выпустили масло для бороды

27 сен 2020 : 		 Кавер-версия POWERWOLF от KORPIKLAANI

20 авг 2020 : 		 KIMMO KUUSNIEMI снял фильм о японском туре KORPIKLAANI

18 авг 2020 : 		 KIMMO KUUSNIEMI снял фильм о российском туре KORPIKLAANI

2 авг 2020 : 		 KORPIKLAANI представили водку

17 июл 2020 : 		 Концертное видео KORPIKLAANI

3 июл 2020 : 		 Концертное видео KORPIKLAANI

13 июн 2020 : 		 Вокалистка NYTT LAND в в новой версии хита KORPIKLAANI

18 май 2020 : 		 Басист TURISAS в новой версии хита KORPIKLAANI
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|||| сегодня

Новая песня KORPIKLAANI



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“Krystallomantia”, новая песня KORPIKLAANI, доступна ниже.

KORPIKLAANI Releases English Version Of Latest Single вЂњCrystallomancyвЂќ




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