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Новое видео KORPIKLAANI



Kalmisto, новое видео KORPIKLAANI, доступно для просмотра ниже.



Samuli Mikkonen: «Однажды ночью мне приснилось, что я смотрю клип группы Korpiklaani. В нем Jonne Järvelä поет в вырубленном лесу. Я услышал музыку, слова и понял, что песня называется «Kalmisto». Потом я понял, что у нас нет такой песни. Проснувшись, я решил напеть мелодии на телефон и записать текст.



Утром я поехал к Jonne в Miehola и рассказал ему о своем сне. Он сразу же пришел в восторг, и мы начали создавать песню на основе ночной записи. Прошло совсем немного времени, и основная структура «Kalmisto» была готова. Забавно, как работает подсознание даже во сне. Урок этой истории заключается в том, что мы должны больше спать!



Мы провели мозговой штурм с режиссером Теппо Ристолой по поводу моего сна и текста песни, и у него появилось много классных идей, которые он добавил в сценарий. Съемки клипа проходят неподалеку от Миехолы, так что музыка и видео родились практически в одном месте». http://www.korpiklaani.com







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