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Новое видео KORPIKLAANI



"Aita", новое видео группы KORPIKLAANI, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Rankarumpu, выходящего пятого апреля:



"Kotomaa"

"Tapa sen kun kerkeet"

"Aita"

"Saunaan"

"Mettään"

"Kalmisto"

"Rankarumpu"

"No perkele"

"Viikatelintu"

"Nouse"

"Oraakkelit"

"Harhainen höyhen"







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