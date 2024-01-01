Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Гитарист FEAR FACTORY считает альбом METALLICA "Ride The Lig... 46
*BLAZE BAYLEY: «"The X Factor" оказался слишком мрачным для м... 43
*Новое видео MY DYING BRIDE 25
*OZZY OSBOURNE наехал на Йе 21
*Новое видео SONATA ARCTICA 18
*Музыканты CHILDREN OF BODOM: «Алекси был так плох, что у наш... 17
*NILE готовы к сведению 15
*GENE SIMMONS, DAVID DRAIMAN и другие просят вернуть Израиль ... 14
*SABATON о Attero Dominatus 14
*BRUCE KULICK: «KISS кончили без уважения к истории!» 14
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Гитарист FEAR FACTORY считает альбом METALLICA "Ride The Lig... 46
*BLAZE BAYLEY: «"The X Factor" оказался слишком мрачным для м... 43
*Новое видео MY DYING BRIDE 25
*OZZY OSBOURNE наехал на Йе 21
*Новое видео SONATA ARCTICA 18
[= ||| все новости группы



*

Korpiklaani

*



16 фев 2024 : 		 Новое видео KORPIKLAANI

19 янв 2024 : 		 Новое видео KORPIKLAANI

16 дек 2023 : 		 Новый альбом KORPIKLAANI выйдет весной

9 ноя 2023 : 		 Кавер-версия BONEY M от KORPIKLAANI

22 ноя 2022 : 		 Новая песня KORPIKLAANI

11 июн 2022 : 		 Видео с текстом от KORPIKLAANI

2 мар 2022 : 		 Выход альбома скрипача KORPIKLAANI отложен

25 янв 2022 : 		 Скрипач KORPIKLAANI выпустит сольный альбом

10 ноя 2021 : 		 Обучающее видео от KORPIKLAANI

12 сен 2021 : 		 Скрипач KORPIKLAANI выпустит сольный альбом

2 сен 2021 : 		 Кавер-версия JOE JACKSON от KORPIKLAANI

13 авг 2021 : 		 Обучающее видео от KORPIKLAANI

22 июн 2021 : 		 Обучающее видео от KORPIKLAANI

1 апр 2021 : 		 Обучающее видео от KORPIKLAANI

11 мар 2021 : 		 Водка KORPIKLAANI получила награду

28 фев 2021 : 		 Обучающее видео от KORPIKLAANI

7 фев 2021 : 		 Новое видео KORPIKLAANI

11 янв 2021 : 		 Новое видео KORPIKLAANI

18 дек 2020 : 		 Новое видео KORPIKLAANI

23 ноя 2020 : 		 Новое видео KORPIKLAANI

25 окт 2020 : 		 Новое видео KORPIKLAANI

17 окт 2020 : 		 KORPIKLAANI выпустили масло для бороды

27 сен 2020 : 		 Кавер-версия POWERWOLF от KORPIKLAANI

20 авг 2020 : 		 KIMMO KUUSNIEMI снял фильм о японском туре KORPIKLAANI

18 авг 2020 : 		 KIMMO KUUSNIEMI снял фильм о российском туре KORPIKLAANI

2 авг 2020 : 		 KORPIKLAANI представили водку
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Новое видео KORPIKLAANI



zoom
"Aita", новое видео группы KORPIKLAANI, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Rankarumpu, выходящего пятого апреля:

"Kotomaa"
"Tapa sen kun kerkeet"
"Aita"
"Saunaan"
"Mettään"
"Kalmisto"
"Rankarumpu"
"No perkele"
"Viikatelintu"
"Nouse"
"Oraakkelit"
"Harhainen höyhen"




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 195

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2024 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом