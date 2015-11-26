12 сен 2021



Скрипач KORPIKLAANI выпустит сольный альбом



Tuomas Rounakari — скрипач, композитор, специализирующийся на этнической музыке (MA) и педагог из Финляндии. Он сотрудничал с артистами из различных арктических коренных культур и изучал шаманизм и ритуальную музыку северной Евразии. Он также считается ключевой фигурой в возрождении почти исчезнувшей традиции финско-карельского пения с причитаниями. Последние девять лет Rounakari был скрипачом фолк-метал группы Korpiklaani. Он также известен как шаман-скрипач благодаря своим сольным выступлениям. Он является одним из основателей финской театральной группы Ruska-Ensemble и ее музыкальным руководителем. Он также занимался полевой работой среди народа ханты в Сибири.



Сейчас Rounakari подписал контракт с Split Screen Management.



Rounakari: «Любопытно посмотреть, к чему приведет эта дорога! В моей жизни происходит много перемен, и будущее выглядит многообещающим для моей сольной карьеры. Новый альбом выйдет следующей весной! И многие интригующие проекты и коллаборации уже на подходе. Все это делается не традиционным способом. Среди всего нового, появляющегося сейчас, когда старый мир умирает на глазах, я больше всего рад тому, что у меня есть помощь и сотрудничество с Splitscreen production! Что-то захватывающее, несомненно, уже на полпути».



Менеджер Split Screen Киммо Куусниеми: «Я познакомился с Tuomas шесть лет назад, когда мы путешествовали по России и Сибири. Во время многочисленных переездов на самолете, поезде и автомобиле у нас было время обсудить все на свете. Несмотря на очень разное музыкальное образование, мы поняли, что у нас много общего. Где-то между посещением нанайцев у реки Амур и берегов озера Байкал мы решили работать вместе над моим долгосрочным проектом, Ancient Streaming Assembly. Теперь я очень рад, что к команде Split Screen Management присоединился еще и Tuomas. Это вполне естественный шаг по нашему пути!»

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