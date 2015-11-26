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Korpiklaani

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12 сен 2021 : 		 Скрипач KORPIKLAANI выпустит сольный альбом

2 сен 2021 : 		 Кавер-версия JOE JACKSON от KORPIKLAANI

13 авг 2021 : 		 Обучающее видео от KORPIKLAANI

22 июн 2021 : 		 Обучающее видео от KORPIKLAANI

1 апр 2021 : 		 Обучающее видео от KORPIKLAANI

11 мар 2021 : 		 Водка KORPIKLAANI получила награду

28 фев 2021 : 		 Обучающее видео от KORPIKLAANI

7 фев 2021 : 		 Новое видео KORPIKLAANI

11 янв 2021 : 		 Новое видео KORPIKLAANI

18 дек 2020 : 		 Новое видео KORPIKLAANI

23 ноя 2020 : 		 Новое видео KORPIKLAANI

25 окт 2020 : 		 Новое видео KORPIKLAANI

17 окт 2020 : 		 KORPIKLAANI выпустили масло для бороды

27 сен 2020 : 		 Кавер-версия POWERWOLF от KORPIKLAANI

20 авг 2020 : 		 KIMMO KUUSNIEMI снял фильм о японском туре KORPIKLAANI

18 авг 2020 : 		 KIMMO KUUSNIEMI снял фильм о российском туре KORPIKLAANI

2 авг 2020 : 		 KORPIKLAANI представили водку

17 июл 2020 : 		 Концертное видео KORPIKLAANI

3 июл 2020 : 		 Концертное видео KORPIKLAANI

13 июн 2020 : 		 Вокалистка NYTT LAND в в новой версии хита KORPIKLAANI

18 май 2020 : 		 Басист TURISAS в новой версии хита KORPIKLAANI

11 апр 2020 : 		 HEIDEVOLK в композиции KORPIKLAANI

17 мар 2020 : 		 Барабанщик ACHSAR в в композиции KORPIKLAANI

15 фев 2020 : 		 Гитарист SKILTRON в композиции KORPIKLAANI

11 янв 2020 : 		 Вокалист EXODUS в композиции KORPIKLAANI

6 дек 2019 : 		 Новое видео KORPIKLAANI
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|||| 12 сен 2021

Скрипач KORPIKLAANI выпустит сольный альбом



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Tuomas Rounakari — скрипач, композитор, специализирующийся на этнической музыке (MA) и педагог из Финляндии. Он сотрудничал с артистами из различных арктических коренных культур и изучал шаманизм и ритуальную музыку северной Евразии. Он также считается ключевой фигурой в возрождении почти исчезнувшей традиции финско-карельского пения с причитаниями. Последние девять лет Rounakari был скрипачом фолк-метал группы Korpiklaani. Он также известен как шаман-скрипач благодаря своим сольным выступлениям. Он является одним из основателей финской театральной группы Ruska-Ensemble и ее музыкальным руководителем. Он также занимался полевой работой среди народа ханты в Сибири.

Сейчас Rounakari подписал контракт с Split Screen Management.

Rounakari: «Любопытно посмотреть, к чему приведет эта дорога! В моей жизни происходит много перемен, и будущее выглядит многообещающим для моей сольной карьеры. Новый альбом выйдет следующей весной! И многие интригующие проекты и коллаборации уже на подходе. Все это делается не традиционным способом. Среди всего нового, появляющегося сейчас, когда старый мир умирает на глазах, я больше всего рад тому, что у меня есть помощь и сотрудничество с Splitscreen production! Что-то захватывающее, несомненно, уже на полпути».

Менеджер Split Screen Киммо Куусниеми: «Я познакомился с Tuomas шесть лет назад, когда мы путешествовали по России и Сибири. Во время многочисленных переездов на самолете, поезде и автомобиле у нас было время обсудить все на свете. Несмотря на очень разное музыкальное образование, мы поняли, что у нас много общего. Где-то между посещением нанайцев у реки Амур и берегов озера Байкал мы решили работать вместе над моим долгосрочным проектом, Ancient Streaming Assembly. Теперь я очень рад, что к команде Split Screen Management присоединился еще и Tuomas. Это вполне естественный шаг по нашему пути!»

KORPIKLAANI Violinist TUOMAS ROUNAKARI To Release New Solo Album In 2022; Kaustinen Folk Music Festival 2020 Footage Streaming



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