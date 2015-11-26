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KORPIKLAANI выпустили масло для бороды



Korpiklaani, Partawa и Mad Viking Finland, благотворительный клуб поддержки бородатых мужчин, создали масло для бороды. Тираж составит всего 2000 бутылок. От каждой проданной бутылки 5 евро будет отдано благотворительной организации Sylva, которая поддерживает детей и молодежь, борющихся с раковыми заболеваниями.



Генеральный директор компании Partawa, Мика Пойконен, очень доволен новым маслом. Масло называется Korven Kyynel ("Слеза дикой природы"), имеет аромат вечнозеленого дерева и исходит прямиком из "Eyes of the Forest", почти как и схожая песня группы. Масло было создано в Финляндии исключительно из натуральных ингредиентов. Korven Kyynel бережно относится к бороде и коже, а также помогает детям и подросткам, больным раком.



Partawa и Mad Viking Finland начали благотворительную деятельность в прошлом году благодаря сотрудничеству с Turmion Kätilöt. Их продуктом стало масло для бороды под названием Viimeinen voitelu.



«Когда мы попросили Korpiklaani присоединиться к нам в этом году, они сразу же сказали "да". И хотя Turmion Kätilöt был отличной группой, с Korpiklaani мы должны принять во внимание их международную известность", — говорит Сами Орава, председатель Mad Viking Finland.



По словам Jonne Järvelä, согласиться было просто:



«Количество бород в нашей группе довольно велико, поэтому нам понадобится и соответствующий продукт, и, конечно же, с ароматом дикой природы! Согласиться участвовать в благотворительной акции было также просто, так как рак забрал у меня бабушку с дедушкой, а в прошлом году также моего дядю и сестру моей свекрови. Рак сокращает жизнь своей жертве и я могу только представить, как это ужасно для семьи, если он выявлен у ребенка. Вот почему мы хотели пожертвовать часть выручки на борьбу с раком детей и молодежи».





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