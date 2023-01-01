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*Новый рекорд METALLICA 49
*BLAZE BAYLEY: «BRUCE DICKINSON — один из самых важных певцов... 38
*KERRY KING вернётся в 2024! 33
*SLIPKNOT расстались с барабанщиком 33
*Вокалист CREED выбрал своего рок-бога 25
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*Фрагмент концертного релиза ORPHANED LAND 15
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*Новый рекорд METALLICA 49
*BLAZE BAYLEY: «BRUCE DICKINSON — один из самых важных певцов... 38
*KERRY KING вернётся в 2024! 33
*SLIPKNOT расстались с барабанщиком 33
*Вокалист CREED выбрал своего рок-бога 25
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Korpiklaani

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9 ноя 2023 : 		 Кавер-версия BONEY M от KORPIKLAANI

22 ноя 2022 : 		 Новая песня KORPIKLAANI

11 июн 2022 : 		 Видео с текстом от KORPIKLAANI

2 мар 2022 : 		 Выход альбома скрипача KORPIKLAANI отложен

25 янв 2022 : 		 Скрипач KORPIKLAANI выпустит сольный альбом

10 ноя 2021 : 		 Обучающее видео от KORPIKLAANI

12 сен 2021 : 		 Скрипач KORPIKLAANI выпустит сольный альбом

2 сен 2021 : 		 Кавер-версия JOE JACKSON от KORPIKLAANI

13 авг 2021 : 		 Обучающее видео от KORPIKLAANI

22 июн 2021 : 		 Обучающее видео от KORPIKLAANI

1 апр 2021 : 		 Обучающее видео от KORPIKLAANI

11 мар 2021 : 		 Водка KORPIKLAANI получила награду

28 фев 2021 : 		 Обучающее видео от KORPIKLAANI

7 фев 2021 : 		 Новое видео KORPIKLAANI

11 янв 2021 : 		 Новое видео KORPIKLAANI

18 дек 2020 : 		 Новое видео KORPIKLAANI

23 ноя 2020 : 		 Новое видео KORPIKLAANI

25 окт 2020 : 		 Новое видео KORPIKLAANI

17 окт 2020 : 		 KORPIKLAANI выпустили масло для бороды

27 сен 2020 : 		 Кавер-версия POWERWOLF от KORPIKLAANI

20 авг 2020 : 		 KIMMO KUUSNIEMI снял фильм о японском туре KORPIKLAANI

18 авг 2020 : 		 KIMMO KUUSNIEMI снял фильм о российском туре KORPIKLAANI

2 авг 2020 : 		 KORPIKLAANI представили водку

17 июл 2020 : 		 Концертное видео KORPIKLAANI

3 июл 2020 : 		 Концертное видео KORPIKLAANI

13 июн 2020 : 		 Вокалистка NYTT LAND в в новой версии хита KORPIKLAANI
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|||| сегодня

Кавер-версия BONEY M от KORPIKLAANI



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KORPIKLAANI представили видео на собственное прочтение хита BONEY M "Gotta Go Home"

KORPIKLAANI Release Cover Of BONEY M's






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