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STEVE LUKATHER о Куинси Джонсе
STEVE LUKATHER написал для Rolling Stone большой текст о Куинси Джонсе, в котором, в частности, сказал:
«Когда я вспоминаю все те встречи с ним, я вспоминаю, как много он смеялся. Он говорил о всяких глупостях. Любой музыкант, который добился успеха большую часть своей жизни, в основном обладает чувством юмора 15-летнего ребенка. И это было просто весело. Я всегда уходил с широкой улыбкой на лице. Работа с Куинси всегда была невероятно позитивным опытом. И мы вместе создали много классной музыки. Мы тоже экспериментировали. Он не боялся дать тебе попробовать что-то новое. Он всегда говорил: «Давай, чувак, что у тебя есть?» Если что-то не получалось, он говорил: «Это была хорошая попытка. Попробуй что-нибудь еще». А я всегда хотел попробовать что-то новое и крутое, чтобы произвести впечатление на босса».
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