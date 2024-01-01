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*Новый альбом CREMATORY выйдет весной 41
*Вокалистка EVANESCENCE сунет за Камалу 36
*Лидер BODY COUNT: «Да Трамп просто кусок ...а!» 22
*LINKIN PARK исполнили новую песню 17
*Вокалист IRON MAIDEN: «Я бы нашел замену, если бы не смог бо... 16
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Steve Lukather

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7 ноя 2024 : 		 STEVE LUKATHER о Куинси Джонсе

30 июн 2023 : 		 Новая песня STEVE LUKATHER

26 май 2023 : 		 STEVE LUKATHER представил новый сингл

12 апр 2023 : 		 STEVE LUKATHER представил новый сингл

22 янв 2021 : 		 STEVE LUKATHER представил новое видео

6 дек 2020 : 		 Новая песня STEVE LUKATHER

13 ноя 2020 : 		 STEVE LUKATHER и JOSEPH WILLIAMS выпустят сольные работы

20 авг 2020 : 		 RINGO STARR в новом видео STEVE LUKATHER

5 авг 2020 : 		 STEVE LUKATHER: «Новый альбом писал вживую в студии»

16 май 2015 : 		 STEVE LUKATHER, VINNIE COLAIUTA, MARCO MENDOZA исполняют PINK FLOYD

7 фев 2013 : 		 STEVE LUKATHER о сольном альбоме

30 окт 2012 : 		 STEVE LUKATHER выпустит новый альбом в январе

13 авг 2010 : 		 STEVE LUKATHER выпустит новый альбом в октябре
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STEVE LUKATHER о Куинси Джонсе



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STEVE LUKATHER написал для Rolling Stone большой текст о Куинси Джонсе, в котором, в частности, сказал:

«Когда я вспоминаю все те встречи с ним, я вспоминаю, как много он смеялся. Он говорил о всяких глупостях. Любой музыкант, который добился успеха большую часть своей жизни, в основном обладает чувством юмора 15-летнего ребенка. И это было просто весело. Я всегда уходил с широкой улыбкой на лице. Работа с Куинси всегда была невероятно позитивным опытом. И мы вместе создали много классной музыки. Мы тоже экспериментировали. Он не боялся дать тебе попробовать что-то новое. Он всегда говорил: «Давай, чувак, что у тебя есть?» Если что-то не получалось, он говорил: «Это была хорошая попытка. Попробуй что-нибудь еще». А я всегда хотел попробовать что-то новое и крутое, чтобы произвести впечатление на босса».

TOTOвЂ™s STEVE LUKATHER Pays Tribute To QUINCY JONES - "Working With Quincy Was Always An Incredibly Positive Experience, And We Made A Lot Of Cool Music Together"




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