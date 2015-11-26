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Новое видео CARNATION



"Iron Discipline", новое видео группы CARNATION, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из предстоящего альбома "Where Death Lies", выходящего 18 сентября.



Трек-лист:



"Iron Discipline"

"Sepulcher Of Alteration"

"Where Death Lies"

"Spirit Excision"

"Napalm Ascension"

"Serpent's Breath"

"Malformed Regrowth"

"Reincarnation"

"In Chasms Abysmal"







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