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*ROBERT FRIPP & TOYAH исполняют хит INXS 43
*Профессиональное видео с выступления SODOM 32
*Клип EUROPE набрал миллиард 25
*Старый член вернулся в MEGADETH 23
*JUDAS PRIEST открыли европейский тур 13
[= ||| все новости группы



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Carnation

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9 июн 2022 : 		 Новое видео CARNATION

14 янв 2022 : 		 Концертное видео CARNATION

20 ноя 2021 : 		 Концертное видео CARNATION

13 окт 2021 : 		 Концертное видео CARNATION

7 апр 2021 : 		 Стрим от CARNATION

28 ноя 2020 : 		 Обучающее видео от CARNATION

18 окт 2020 : 		 Обучающее видео от CARNATION

18 сен 2020 : 		 Новый альбом CARNATION доступен для прослушивания

26 авг 2020 : 		 Видео с текстом от CARNATION

7 авг 2020 : 		 Новое видео CARNATION

23 июл 2020 : 		 Концертное видео CARNATION

9 июл 2020 : 		 Новое видео CARNATION

2 окт 2019 : 		 Концертное видео CARNATION

17 дек 2014 : 		 Дебютный ЕР CARNATION выйдет в феврале
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|||| 9 июн 2022

Новое видео CARNATION



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"Stench of Death", новое видео CARNATION, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового цифрового ЕР P "Stench of Death", включающего кавер-версию ENTOMBED 'Supposed to Rot'.




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