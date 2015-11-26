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Carnation

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Видео с текстом от CARNATION



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Where Death Lies, официальное видео с текстом от группы CARNATION, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из предстоящего альбома "Where Death Lies", выходящего 18 сентября.

Трек-лист:

"Iron Discipline"
"Sepulcher Of Alteration"
"Where Death Lies"
"Spirit Excision"
"Napalm Ascension"
"Serpent's Breath"
"Malformed Regrowth"
"Reincarnation"
"In Chasms Abysmal"

CARNATION Share Lyric Video For New Song "Where Death Lies"



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