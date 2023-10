4 окт 2023



Новое видео CARNATION



"Cycle Of Suffering", новое видео CARNATION, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "Cursed Mortality", выход которого намечен на третье ноября на Season of Mist:



"Herald Of Demise" (ft. Andy Larocque)

"Maruta"

"Metropolis"

"Replicant"

"Dutroux"

"Submerged In Deafening Silence"

"Cycle Of Suffering"

"Cursed Mortality"







