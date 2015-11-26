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*ROB HALFORD: «Я уже 36 лет не беру в рот крепкого» 86
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*Drum-cam от MUDVAYNE 20
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Carnation

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14 янв 2022 : 		 Концертное видео CARNATION

20 ноя 2021 : 		 Концертное видео CARNATION

13 окт 2021 : 		 Концертное видео CARNATION

7 апр 2021 : 		 Стрим от CARNATION

28 ноя 2020 : 		 Обучающее видео от CARNATION

18 окт 2020 : 		 Обучающее видео от CARNATION

18 сен 2020 : 		 Новый альбом CARNATION доступен для прослушивания

26 авг 2020 : 		 Видео с текстом от CARNATION

7 авг 2020 : 		 Новое видео CARNATION

23 июл 2020 : 		 Концертное видео CARNATION

9 июл 2020 : 		 Новое видео CARNATION

2 окт 2019 : 		 Концертное видео CARNATION

17 дек 2014 : 		 Дебютный ЕР CARNATION выйдет в феврале
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Концертное видео CARNATION



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CARNATION опубликовали запись выступления в рамках “The Galaxy Sessions”.




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